Імовірного організатора замаху на Чорновол знайдено повішеним
"Знайшли його повішаним у ізоляторі тимчасового утримання на Косогірному провулку на Подолі",- повідомив директор департаменту з комунікацій МВС Артем Шевченко, інформує "Українська правда"
За його словами, тепер з'ясовуватиме обставини цього інциденту прокуратура, оскільки Нетребко є підозрюваним у прокурорських справах і екстрадований прокуратурою.
Як відомо, Печерський суд Києва 13 травня арештував на 60 діб імовірного організатора нападу на Тетяну Чорновол у 2013 році Олега Нетребка.
У січні 2017 року чоловіка затримали в Мінську. У травні його було екстрадовано до України.
У 2015 році начальник департаменту карного розшуку МВС Володимир Остапенко повідомляв, що організатором побиття Тетяни Чорновол був кримінальний авторитет з Дніпродзержинська Олег Нетребко.
Нагадаємо, в ніч на 25 грудня 2013 року на журналістку та громадську активістку, а нині народного депутата Тетяну Чорновол було скоєно напад на трасі Бориспіль-Київ.
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