Імовірного організатора замаху на Чорновол знайдено повішеним

В ізоляторі тимчасового утримання у Києві знайшли повішаним імовірного організатора нападу на Тетяну Чорновол у 2013 році Олега Нетребка.

"Знайшли його повішаним у ізоляторі тимчасового утримання на Косогірному провулку на Подолі",- повідомив директор департаменту з комунікацій МВС Артем Шевченко, інформує "Українська правда"

За його словами, тепер з'ясовуватиме обставини цього інциденту прокуратура, оскільки Нетребко є підозрюваним у прокурорських справах і екстрадований прокуратурою.

Як відомо, Печерський суд Києва 13 травня арештував на 60 діб імовірного організатора нападу на Тетяну Чорновол у 2013 році Олега Нетребка.

У січні 2017 року чоловіка затримали в Мінську. У травні його було екстрадовано до України.

У 2015 році начальник департаменту карного розшуку МВС Володимир Остапенко повідомляв, що організатором побиття Тетяни Чорновол був кримінальний авторитет з Дніпродзержинська Олег Нетребко.

Нагадаємо, в ніч на 25 грудня 2013 року на журналістку та громадську активістку, а нині народного депутата Тетяну Чорновол було скоєно напад на трасі Бориспіль-Київ.