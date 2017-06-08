Знайдений новий спосіб аналізу пошкоджень пробірок з допінг-пробами спортсменів Олімпіади в Сочі
Про це повідомляє DW.
"Кілька тижнів тому було знайдено метод, завдяки якому можна провести юридично обгрунтовану судово-медичну експертизу подряпин на пробірках (з допінг-пробами спортсменів, – ред.)", – підкреслив глава МОК.
Він висловив сподівання на те, що ця експертиза буде проведена у найкоротші терміни з тим, щоб прийняти рішення з приводу можливих штрафних заходів щодо РФ до жовтня 2017 року.
Нагадаємо, екс-глава Московського антидопінгового центру Григорій Родченков заявив, що російські спортсмени-учасники Олімпійських ігор в Сочі, серед яких як мінімум 15 медалістів, приймали допінг.
Всесвітня антидопінгова асоціація (WADA) оприлюднила новий звіт про допінг у Росії, в якому стверджується, що більше тисячі російських спортсменів були задіяні в маніпуляціях з допінгом або виграли від них.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Відбір на "Ігри нескорених" стартував у Києві, – Фото
- ВІДЕО Усик не наважився назвати Крим українським, - ВІДЕО
- ФОТО На похорон легендарного Мохаммеда Алі прийшло більше 18 тис осіб, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- І вашим, і нашим: російські "заробітчани" у збірній України 1
- Теорія ймовірності, або чому збірна України бодай раз має пройти етап плей-оф