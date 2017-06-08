Знайдений новий спосіб аналізу пошкоджень пробірок з допінг-пробами спортсменів Олімпіади в Сочі

Глава Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах в інтерв'ю агенству dpa заявив, що знайдений новий метод, за допомогою якого можна буде отримати докази нелегального розкриття допінг-проб спортсменів під час зимових Олімпійських ігор 2014 року в Сочі.

Про це повідомляє DW.

"Кілька тижнів тому було знайдено метод, завдяки якому можна провести юридично обгрунтовану судово-медичну експертизу подряпин на пробірках (з допінг-пробами спортсменів, – ред.)", – підкреслив глава МОК.

Він висловив сподівання на те, що ця експертиза буде проведена у найкоротші терміни з тим, щоб прийняти рішення з приводу можливих штрафних заходів щодо РФ до жовтня 2017 року.

Нагадаємо, екс-глава Московського антидопінгового центру Григорій Родченков заявив, що російські спортсмени-учасники Олімпійських ігор в Сочі, серед яких як мінімум 15 медалістів, приймали допінг.

Всесвітня антидопінгова асоціація (WADA) оприлюднила новий звіт про допінг у Росії, в якому стверджується, що більше тисячі російських спортсменів були задіяні в маніпуляціях з допінгом або виграли від них.