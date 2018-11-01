Знайдений в Австралії метеорит виявився уламком невідомого астероїда

Новий аналіз метеорита Bunburra Rockhole вказує на те, що камінь був частиною раніше невідомого батьківського астероїда.

Цей астероїд був досить великим, щоб в ньому можна було виділити ядро, мантію і кору і мав приблизно сферичну форму, повідомляє Fox News.

Метеорит Bunburra Rockhole впав на Землю в липні 2007 року. Він став першим метеоритом, відновленим із задіянням Desert Fireball Network - мережі австралійських камер, що спостерігають за вхідними в атмосферу астероїдами.

В ході дослідження базальтового метеорита вчені з Університету Кутрін в Перті встановили, що в різних частинах Bunburra Rockhole знаходиться аномальний вміст кисню. Ізотопи кисню в метеориті можуть виступати в якості свого роду "відбитка пальця" для ідентифікації того небесного тіла, з якого виник метеорит.

Велика частина базальтових метеоритів, які знаходили на Землі, сталася від масивного астероїда Веста, діаметром 500 кілометрів. Вулканічна активність на Весті, в результаті якої формується базальтова порода, припинилася близько 4,5 мільярдів років тому. Отже, будь-які базальтові метеорити, які походять від Вести, старше цього віку.

У той же час, в результаті ізотопного аналізу метеорита Bunburra Rockhole було встановлено, що його вік - близько 3,6 мільярда років. Таким чином, метеорит Bunburra Rockhole міг утворитися в результаті сильного зіткнення астероїдів. Оскільки вченим не відомі інші метеорити з таким хімічним складом, дослідники вважають, що астероїд, від якого вони походять, швидше за все, був повністю зруйнований в результаті того зіткнення.

До сих пір єдиними відомими базальтовими метеоритами були ті, які походять від Вести. Завдяки новому аналізу стало відомо, що є й інші базальтові астероїди. І один з них був, можливо, зруйнований близько 3,6 мільярда років тому.