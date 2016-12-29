У Чорному морі знайшли зруйнований третій "чорний ящик" Ту-154

Третій бортовий самописець, який перебував у хвості літака Ту-154 Міноборони, зруйнований.

Зокрема, про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерела в силових структурах.

"Від третього чорного ящика виявлена плівка, що свідчить про його руйнування", - сказав співрозмовник.

При цьому уточнив, що, хоча плівка бортового самописця деформована, вона підлягає частковій розшифровці.

"Третій чорний ящик, який перебував в хвостовій частині, дублює параметри двох інших, які знаходяться в Москві. Виявлена його плівка, яка сильно деформована, але вона підлягає розшифровці", - зазначив співрозмовник.

Разом з тим стан двох бортових самописців - мовного і основного (параметричного) - задовільний.

"Їх розшифровка проводиться в Москві", - повідомили в силових структурах, додавши, що вона буде завершена найближчим часом.

"Вона може бути завершена найближчим часом, можливо, завтра", - сказав співрозмовник агентства. За його словами, стан обох ящиків хороший.

Нагадаємо, що 25 грудня у Росії після вильоту з Сочі літак Ту-154 з військовим оркестром, військовослужбовцями та журналістами впав у Чорне море.

Рятувальники виявили тіла декількох загиблих в районі катастрофи Ту-154. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом аварії літака Міноборони.

Відзначається, що можливою причиною катастрофи Ту-154 у Чорному морі могли бути технічний стан або помилка пілотів.