У Чорному морі знайшли зруйнований третій "чорний ящик" Ту-154
Зокрема, про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерела в силових структурах.
"Від третього чорного ящика виявлена плівка, що свідчить про його руйнування", - сказав співрозмовник.
При цьому уточнив, що, хоча плівка бортового самописця деформована, вона підлягає частковій розшифровці.
"Третій чорний ящик, який перебував в хвостовій частині, дублює параметри двох інших, які знаходяться в Москві. Виявлена його плівка, яка сильно деформована, але вона підлягає розшифровці", - зазначив співрозмовник.
Разом з тим стан двох бортових самописців - мовного і основного (параметричного) - задовільний.
"Їх розшифровка проводиться в Москві", - повідомили в силових структурах, додавши, що вона буде завершена найближчим часом.
"Вона може бути завершена найближчим часом, можливо, завтра", - сказав співрозмовник агентства. За його словами, стан обох ящиків хороший.
Нагадаємо, що 25 грудня у Росії після вильоту з Сочі літак Ту-154 з військовим оркестром, військовослужбовцями та журналістами впав у Чорне море.
Рятувальники виявили тіла декількох загиблих в районі катастрофи Ту-154. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом аварії літака Міноборони.
Відзначається, що можливою причиною катастрофи Ту-154 у Чорному морі могли бути технічний стан або помилка пілотів.
Втім, фахівці переконані, що помилка пілотування не могла стати причиною катастрофи літака Ту-154 Міністерства оборони Росії.
Згодом у Чорному морі виявили фюзеляж літака Міноборони, а в ході пошукових робіт водолази виявили один з бортових самописців на місці катастрофи російського літака, що впав у Чорне море.
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