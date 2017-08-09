Знеструмлена частина Луганської області знову з електрикою

У населених пунктах Луганської області, які вранці були знеструмлені через аварію на електромережі, відновили електропостачання.

"О 14:20 Луганське енергетичне об'єднання дало струм всім споживачам Луганської області", - повідомляє у Facebook прес-служба Луганського енергетичного об'єднання.

Згідно із повідомленням, ЛЕО підключило споживачів через власні лінії електропередачі, що пов'язані з пошкодженою ЛуТЕС, а також з Харківською та Донецькою областями. При цьому ремонтні роботи на повітряній лінії "ЛуТЕС-Лисичанська" ще продовжуються.

"Слід відзначити, що дана аварія стала несподіванкою та шоком для мешканців Луганщини, особливо враховуючи, що буквально два тижні тому на вищезазначеній ЛЕП "ЛуТЕС - Лисичанська" було проведено капітальний ремонт", - розповідають в енергетичному об'єднанні.

Як відомо, у п'ятницю вранці у більшій частині Луганської області зникли світло і вода через аварію на електромережі компанії "Укренерго".

Нагадаємо, що Луганське енергетичне об'єднання заявило про те, що цієї зими в Луганській області може наступити енергетичний колапс.