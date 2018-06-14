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ЗНО з української мови та літератури не здали 14% абітурієнтів

Пороговий прохідний бал становив 23 тестові бали
У 2018 році зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з української мови та літератури не здали 14% абітурієнтів.
ЗНО з української мови та літератури не здали 14% абітурієнтів Фото: pedpresa.com

"Від загальної кількості осіб, які брали участь в тестуванні по кожному з названих нижче предметів, поріг "склав/не склав" подолали: з української мови та літератури 86% осіб; з математики 81%; з біології 92%; з англійської мови 87%; з німецької 82%; з французької 86%; з іспанської 88%", – повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Наголошується, що цього року встановлено пороговий бал з української мови та літератури, який відповідає 23 тестовим балам, з математики - 10 тестових балів, з біології - 22, з англійської, німецької, французької, іспанської мов - 19.

Наголошується, що результати зовнішнього незалежного оцінювання з цих предметів буде розміщено на інформаційних сторінках 15 червня.

Нагадаємо, що всього в 2018 році 335 тис. 843 вступників зареєструвалися для участі в зовнішньому незалежному тестуванні. У тестуванні з української мови та літератури взяли участь понад 320 тис. осіб, що становить 97% від загальної кількості зареєстрованих абітурієнтів.

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14 06 2018 16:42
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