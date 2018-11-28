Знову брешуть: Порошенко відповів на закид Путіна
"Сьогодні Путін проголосив, що розстріл українських кораблів – це провокація української влади. Ну як?! А потім думаєш: ну, чекай - коли були події в Солсбері, вони що, по-іншому говорили? Так само брешуть. А їхнє гасло щодо Донбасу "Іх там нєт" – ну так само брешуть", - сказав український лідер під час поїздки до Чернігівської області в середу, передає "Українська правда".
Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що ситуація з українськими моряками в Чорному морі - це "провокація чинної української влади" і особисто президента Петра Порошенка.
Як відомо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
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