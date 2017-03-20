Зняття блокади ОРДЛО відбудеться, якщо Україні повернуть вкрадені заводи, - Порошенко
За словами Президента, блокада тимчасово окупованих територій Донбасу може бути припинена тільки після повернення власникам і під юрисдикцію України захоплених Росією і її маріонетками підприємств, інформує LIGA.net.
"Обмежений обмін товарами може відновитися, як тільки Росія і її маріонетки повернуть українським власникам і українській державі вкрадені заводи. Внаслідок блокади Україна втратила останню сферу впливу на ці території", – сказав глава держави.
"Для тих, хто хоче відштовхнути і подарувати ці землі Путіну – це абсолютно прийнятна стратегія. Для тих, хто хоче, щоб ці підприємства і ця стратегія була якорем, який тримає окуповані території, надією повернутися Україні, це питання життя і смерті", – зазначив він.
Нагадаємо, що Петро Порошенко під час екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони запропонував тимчасово призупинити транспортне сполучення з окремими районами Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).
Відтак, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що рішення про перекриття доріг, що ведуть на непідконтрольну територію Донбасу, буде реалізовано з 13:00 середи 15 березня.
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