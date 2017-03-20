Зняття блокади ОРДЛО відбудеться, якщо Україні повернуть вкрадені заводи, - Порошенко

Глава держави каже, що внаслідок блокади Україна втратила останню сферу впливу на ці території

Президент України Петро Порошенко на засіданні Ради регіонального розвитку 20 березня озвучив умови зняття блокади ОРДЛО.

За словами Президента, блокада тимчасово окупованих територій Донбасу може бути припинена тільки після повернення власникам і під юрисдикцію України захоплених Росією і її маріонетками підприємств, інформує LIGA.net.

"Обмежений обмін товарами може відновитися, як тільки Росія і її маріонетки повернуть українським власникам і українській державі вкрадені заводи. Внаслідок блокади Україна втратила останню сферу впливу на ці території", – сказав глава держави.

"Для тих, хто хоче відштовхнути і подарувати ці землі Путіну – це абсолютно прийнятна стратегія. Для тих, хто хоче, щоб ці підприємства і ця стратегія була якорем, який тримає окуповані території, надією повернутися Україні, це питання життя і смерті", – зазначив він.

Нагадаємо, що Петро Порошенко під час екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони запропонував тимчасово призупинити транспортне сполучення з окремими районами Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).

Відтак, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що рішення про перекриття доріг, що ведуть на непідконтрольну територію Донбасу, буде реалізовано з 13:00 середи 15 березня.