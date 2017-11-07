Зняття недоторканності з Дейдея: Хто проголосував проти, - СПИСОК

Зокрема, "проти" проголосували депутати фракції Радикальної партії Андрій Лозовий та Ігор Мосійчук

За зняття недоторканності з Євгенія Дейдея проголосували 86 з 139 депутатів БПП, 44 з 81 депутата фракції "Народний фронт", до якої належить Дейдей, з Опоблоку "за" не проголосував ніхто, з фракції "Радикальної партії" - всього один.

Про це свідчить інформація про поіменне голосування, розміщена на сайті Ради.

Сьогодні, 11 липня, Верховна Рада не дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності депутата від "Народного фронту" Євгена Дейдея. За те, щоб підтримати подання прокуратури, проголосували 192 депутати при 226 необхідних.

За зняття недоторканності з депутата Євгена Дейдея з 139 депутатів фракції БПП "за" проголосували 86 народних обранців, "проти" - 2, не голосували - 17, відсутні - 28.

Зокрема, "проти" проголосували депутати Василь Брензович та Микола Люшняк.

З 81 депутата фракції Народний фронт "за" проголосували 44 народних обранця, "проти" - 1, утрималися - 4, не голосували - 8, були відсутні - 24.

"Проти" проголосував Павло Пинзеник. Утрималися Вадим Сидорчук, Олександр Дроздик, Олег Кришин, Юрій Савчук.

З 43 депутатів фракції "Опозиційного блоку" "за" не проголосував ніхто, "проти" - 1, утрималися - 5, не голосували - 20, відсутні - 17.

З 26 депутатів фракції "Самопоміч" "за" проголосували всі 26 депутатів.

З 26 депутатів групи "Відродження" були відсутні 25, не голосував один.

З 20 депутатів фракції Батьківщина "за" проголосували 9 народних обранців, "проти" - 0, утримався один, не голосував один, були відсутні - 9.

Зокрема, утримався депутат Ігор Луценко.

З 20 депутатів фракції "Радикальної партії" "за" проголосував один депутат, "проти" - 7, утрималися - 8, не голосував один, були відсутні - 3.

Зокрема, "проти" проголосували Олена Кошелєва, Андрій Лозовий, Ігор Мосійчук, Олег Купрієнко, Дмитро Лінько, Олег Ляшко, Тетяна Юзькова. Утрималися Василь Амельченко, Віктор Вовк, Олексій Кириченко, Віктор Галасюк, Ігор Попов, Денис Силантьєв, Юрій Чижмарь.

З 17 депутатів групи "Воля народу" "за" не проголосував ніхто, "проти" - теж, утрималися - 8, не голосували - 4, були відсутні - 5.

З 50 позафракційних депутатів "за" проголосували 26 народних обранців, "проти" не голосувала ніхто, не голосували 8 осіб, були відсутні 16.

Нагадаємо, що Верховна Рада не підтримала зняття недоторканності з нардепа Євгенії Дейдея (фракція "Народний фронт") і не надала згоди на залучення депутата до кримінальної відповідальності.