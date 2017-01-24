Зняти санкції з Росії, як пропонує Трамп - це віддати Україну, - євродепутат
Скасувати санкції проти Росії, запроваджені США у зв'язку з анексією Криму та агресією проти України, в обмін на скорочення Москвою її ядерного арсеналу означало б "угоду про продаж свободи іншої країни", вважає чинний голова комітету Європарламенту з закордонних справ, представник німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Ельмар Брок (Elmar Brok).
"Дивіться, це означає віддати Україну в обмін на скорочення Москвою частини її ядерного арсеналу. Мені здається, що така угода не має сенсу", - заявив євродепутат в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Так Брок прокоментував пропозицію президента США Дональда Трампа, яку той висловив в інтерв'ю британському виданню The Times ще до своєї інавгурації.
"Мені буде цікаво спостерігати за ходом дебатів в американському Сенаті з цього приводу. Що скажуть (критично налаштовані до Росії представники Республіканської партії. - Ред.) сенатори Коркер і Маккейн", - додав Брок. Він також наголосив, що санкції проти Москви були запроваджені з метою виконання мінських домовленостей.
"Ми можемо зняти санкції, якщо це буде зроблено. Це ціна", - зазначив депутат.
Окрім того, Брок назвав війну в Сирії завершеною після "завершення війни проти поміркованих сил". На його думку, "Росія в якійсь мірі знехтувала дипломатичним рішенням на користь військового". Водночас євродепутат закликав Москву зайняти конструктивну позицію на мирних переговорах щодо розв'язання сирійського конфлікту.
"Я вважаю, що Росія повинна розуміти, що недотримання міжнародних правових норм, затягування мирних переговорів, які б враховували інтереси всіх сторін, - не найкраща ґрунт для пошуку довгострокових рішень щодо Сирії", - зазначив він.
Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп готовий запропонувати президенту Росії Володимиру Путіну зняття санкцій в обмін на скорочення ядерних арсеналів.
Натомість в Кремлі заявили, що симетричне скорочення ядерного потенціалу РФ і США неприпустимо, це може привести до порушення ядерного паритету.
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