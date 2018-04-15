Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Зник під час бойового завдання 8 квітня: бойовики передали тіло загиблого військовика

Тіло загиблого доставлено до місця проведення процедури впізнання та проведення судово-медичної експертизи
У неділю, 15 квітня, бойовики передали українській стороні тіло загиблого військовослужбовця Збройних сил, який зник безвісти 8 квітня під час виконання бойових завдань на лінії розмежування сторін.
Зник під час бойового завдання 8 квітня: бойовики передали тіло загиблого військовика Фото: gettyimages.com

Тіло загиблого доставлено до місця проведення процедури впізнання та проведення судово-медичної експертизи, - повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Після проведення цих заходів, а також оформлення відповідних документів, тіло загиблого військовослужбовця доправлять до місця поховання.

Нагадаємо, за минулу добу, 14 квітня, зафіксовано 52 обстріли українських опорних пунктів – 3 військових зазнали поранень.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 04 2018 13:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.