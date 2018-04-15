CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ неділю, 15 квітня, бойовики передали українській стороні тіло загиблого військовослужбовця Збройних сил, який зник безвісти 8 квітня під час виконання бойових завдань на лінії розмежування сторін.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зник під час бойового завдання 8 квітня: бойовики передали тіло загиблого військовика
Тіло загиблого доставлено до місця проведення процедури впізнання та проведення судово-медичної експертизи
Фото: gettyimages.com
Тіло загиблого доставлено до місця проведення процедури впізнання та проведення судово-медичної експертизи, - повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.
Після проведення цих заходів, а також оформлення відповідних документів, тіло загиблого військовослужбовця доправлять до місця поховання.
Нагадаємо, за минулу добу, 14 квітня, зафіксовано 52 обстріли українських опорних пунктів – 3 військових зазнали поранень.
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15 04 2018 13:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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