Зник під час бойового завдання 8 квітня: бойовики передали тіло загиблого військовика Тіло загиблого доставлено до місця проведення процедури впізнання та проведення судово-медичної експертизи

У неділю, 15 квітня, бойовики передали українській стороні тіло загиблого військовослужбовця Збройних сил, який зник безвісти 8 квітня під час виконання бойових завдань на лінії розмежування сторін.

Фото: gettyimages.com

Тіло загиблого доставлено до місця проведення процедури впізнання та проведення судово-медичної експертизи, - повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook. Після проведення цих заходів, а також оформлення відповідних документів, тіло загиблого військовослужбовця доправлять до місця поховання. Нагадаємо, за минулу добу, 14 квітня, зафіксовано 52 обстріли українських опорних пунктів – 3 військових зазнали поранень.

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