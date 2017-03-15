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Зниклі на Луганщині троє чоловіків знайшлися у Житомирі, - поліція

Поліція встановила місцезнаходження зниклих чоловіків
Зниклі на території Луганської області троє чоловіків знайдені за місцем мешкання у Житомирі.
Зниклі на Луганщині троє чоловіків знайшлися у Житомирі, - поліція Фото: npu.gov.ua

Про це повідомили в обласному управлінні Національної поліції.

"На даний час чоловіки (51 рік, 31 рік та 23 роки) знаходяться за місцем мешкання у м. Житомирі. За час відсутності жертвою злочину вони не стали. Зниклих було опитано та відібрано заяви про припинення розшуку", - повідомили в поліції.

Зазначається, що місцезнаходження чоловіків було встановлено при проведенні оперативно-розшукових заходів співробітниками поліції ГУНП в Луганській області.

Нагадаємо, що вночі 11 березня на узбіччі об’їзної дороги між селищами Боброве та Борівське біля м. Сєвєродонецьк Луганської області було знайдено Ford Transit Connect у відкритому стані, у якому, за попередньою інформацією, їхали три людини – батько з сином (51 рік і 31 рік) і 23-річний хлопець. За однією з версій поліції, чоловіки могли бути захоплені в полон членами диверсійної розвідувальної групи бойовиків.

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15 03 2017 21:58
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