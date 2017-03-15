Зниклі на Луганщині троє чоловіків знайшлися у Житомирі, - поліція
Про це повідомили в обласному управлінні Національної поліції.
"На даний час чоловіки (51 рік, 31 рік та 23 роки) знаходяться за місцем мешкання у м. Житомирі. За час відсутності жертвою злочину вони не стали. Зниклих було опитано та відібрано заяви про припинення розшуку", - повідомили в поліції.
Зазначається, що місцезнаходження чоловіків було встановлено при проведенні оперативно-розшукових заходів співробітниками поліції ГУНП в Луганській області.
Нагадаємо, що вночі 11 березня на узбіччі об’їзної дороги між селищами Боброве та Борівське біля м. Сєвєродонецьк Луганської області було знайдено Ford Transit Connect у відкритому стані, у якому, за попередньою інформацією, їхали три людини – батько з сином (51 рік і 31 рік) і 23-річний хлопець. За однією з версій поліції, чоловіки могли бути захоплені в полон членами диверсійної розвідувальної групи бойовиків.
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