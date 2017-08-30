Зниклого сина українського прикордонника шукатимуть і в Білорусі, і в Росії

Український офіцер Ігор Гриб планує звернутися до білоруських правоохоронців із заявою про зникнення сина Павла.

"Будемо звертатися всюди, куди тільки можливо і неможливо", – сказав він білоруському "Радіо Свобода".

Ігор Гриб поки не знає, як чи робитиме це самостійно, чи через офіційні структури України. Він досі не знає, де перебуває його 19-річний син, який зник, поїхавши до Гомеля.

Батько зниклого хлопця поки не коментує висловлювання дівчини, з якою планував зустрітися його син.

Він не знає, чи контактував Павло іще з кимось із Росії.

Ігор Гриб повідомив, що Павло вступив до Києво-Могилянської академії на спеціальність "філософія", але за станом здоров'я відучився там один семестр.

Колишній заступник голови Служби безпеки України (з березня 2014-го до червня 2015 року), генерал-майор запасу Віктор Ягун висловив думку, що "в Білорусі будуть затягувати цю ситуацію", пише "Українська правда".

"Я прогнозую, що його знайдуть у Краснодарі буквально за тиждень-два або після закінчення спільних військових навчань (Росії та Білорусі – ред.)", – сказав він.

"За неофіційною інформацією, хлопець може перебувати в СІЗО Краснодарського краю Росії. Завтра туди їдуть офіційні представники МЗС України, генерального консульства в Ростові", – додав Ягун.

Він також зазначив, що прикордонники РФ і Білорусі користуються спільною базою даних про перетин кордону.

"У нас є інформація про те, що в Білорусі є група ФСБ у складі від 30 до 40 осіб, які на постійній основі працюють у Мінську, в тому числі там є і силова група. Якщо потрібно проводити затримання, вони, як правило, не доводять до відома білоруських колег і проводять ці заходи самі", – сказав Ягун.

"Якщо хтось з українських громадян перебуває в полі зору російських спецслужб і має намір їхати, наприклад, до Прибалтики, обираючи найкоротший шлях через Білорусь, перетинає кордон в тій же Чернігівській області, їде територією Білорусі – в цей момент вже фіксується інформація про те, що особа, яка їх цікавить, перетнула кордон і доїжджає до кордону з Прибалтикою. Таку людину можуть дорогою перехопити, а оскільки кордону між Білоруссю і Росією не існує, людина може потрапити в руки російських спецслужб", – додав він.

Нагадаємо, колишній співробітник Держприкордонслужби, офіцер Ігор Гриб повідомив, що спецслужби Росії викрали його сина Павла, коли той перебував у білоруському місті Гомель.