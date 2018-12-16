Зниклого в Одеській області прикордонника знайшли мертвим

Тіло з вогнепальними пораненнями виявили за декілька кілометрів від місця несення служби

В Одеській області на кордоні з Молдовою під час несення служби зник прикордонник, пізніше його знайшли мертвим.

"В результаті тривалих пошуків інспектор прикордонної служби був знайдений без ознак життя, з вогнепальними пораненнями за декілька кілометрів від місця несення служби. Щодо попереднього вивчення обставин інциденту, причиною можливого суїциду стали сімейні негаразди військовослужбовця", - повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

Раніше в поліції Одеської області повідомили, що сержант контрактник прикордонних військ Колесник Євген Валентинович, 1995 року народження, о 6:30 ранку 16 грудня, "перебуваючи на службі в добовому наряді на кордоні з Республікою Молдова, вийшов з бліндажа, щоб подзвонити, і зник у невідомому напрямку".

Також, прикордонник, якого на пункті пропуску в Закарпатській області збив автомобіль, помер у лікарні.