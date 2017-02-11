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Зниклу після нападу піратів американську родину врятували

Сім'я американських туристів з батьків і двох дочок у віці трьох і семи років пливли на поромі в той момент, коли на його борт піднялися грабіжники
Екстреним службам вдалося знайти сім'ю американських туристів, які зникли в джунглях Амазонки після нападу піратів.
Зниклу після нападу піратів американську родину врятували Фото: twitter.com/OGloboPolitica

Врятуватися їм вдалося завдяки рибалкам. Про це повідомляє видання Globo.

Сім'я американських туристів з батьків і двох дочок у віці трьох і семи років пливли на поромі в той момент, коли на його борт піднялися грабіжники. Напад стався неподалік від міста Бревіс на південь від Амазонки, в понеділок, 30 жовтня. Пірати забрали всі цінні речі, самій сім'ї вдалося врятуватися. У четвер, 2 листопада, рибалки знайшли загублених людей на березі річки. Їх фотографію Globo опублікувало в Twitter.

Як уточнює видання, постраждала американська сім'я подорожує по світу на власному фургоні. Імовірно, вони не стали залишатися на поромі після нападу через те, що були налякані. Ще однією причиною для небажання контактувати з поліцією могло стати те, що в їх фургоні, що залишився на поромі, поліція під час обшуку знайшла марихуану.

Нагадаємо, минулого місяця у водах Нігерії пірати викрали з німецького контейнерного судна шістьох членів екіпажу, серед них був українець.

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02 11 2017 12:35
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