Зниклими безвісти в Україні вважаються близько семи тисяч людей – Маляр

За час війни вже проведено 29 обмінів полоненими.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини"” повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає Укрінформ.

"Будь-яка інформація, яка містить персональні дані військовослужбовця, що знаходиться в полоні або зник безвісти, може зашкодити і його життю, і здоров'ю безпосередньо, і процесу обміну. Тому що ворог цю інформацію використовує", – повідомила Маляр.

Для прикладу вона зазначила, що фото людини у військовій формі може нашкодити особі, яка переховується на тимчасово окупованій території та шукає способи повернутись, або ж людина може знаходитись у полоні як цивільна особа. Так само інформація може нашкодити або ускладнити переговорний процес, якщо людина перебуває в списках на обмін.

Маляр порадила родичам звертатись до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, який діє при Головному управлінні розвідки. Адреса координаційного штабу: Київ, вул.Спаська, 37, тел. 095-412-74-24, 044-425-12-09.

Ганна Маляр зауважила, що держава за час війни провела вже 29 обмінів полоненими.

"За цей час, починаючи з дати повномасштабного вторгнення, вже 29 обмінів відбулося, і на сьогодні повернуто вже більше тисячі осіб, які знаходились у полоні", – поінформувала заступниця міністра.

Нагадаємо, 29 жовтня президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні, що починаючи з березня українській стороні вдалося повернути з російського полону 1031 людину.