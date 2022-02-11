RSS
НОВИНИ

Зниклими безвісти в Україні вважаються близько семи тисяч людей – Маляр

Ольга
Матарикіна
За час війни вже проведено 29 обмінів полоненими.
Зниклими безвісти в Україні вважаються близько семи тисяч людей – Маляр Фото з вільного доступу
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини"” повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає Укрінформ.
 
"Будь-яка інформація, яка містить персональні дані військовослужбовця, що знаходиться в полоні або зник безвісти, може зашкодити і його життю, і здоров'ю безпосередньо, і процесу обміну. Тому що ворог цю інформацію використовує", – повідомила Маляр.
 
Для прикладу вона зазначила, що фото людини у військовій формі може нашкодити особі, яка переховується на тимчасово окупованій території та шукає способи повернутись, або ж людина може знаходитись у полоні як цивільна особа. Так само інформація може нашкодити або ускладнити переговорний процес, якщо людина перебуває в списках на обмін.
 
Маляр порадила родичам звертатись до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, який діє при Головному управлінні розвідки. Адреса координаційного штабу: Київ, вул.Спаська, 37, тел. 095-412-74-24, 044-425-12-09.
 
Ганна Маляр зауважила, що держава за час війни провела вже 29 обмінів полоненими.
 
"За цей час, починаючи з дати повномасштабного вторгнення, вже 29 обмінів відбулося, і на сьогодні повернуто вже більше тисячі осіб, які знаходились у полоні", – поінформувала заступниця міністра.
 
Нагадаємо, 29 жовтня президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні, що починаючи з березня українській стороні вдалося повернути з російського полону 1031 людину.
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 11 2022 17:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Картопля є, але Європу не нагодуємо. Все окрім компоту – тортілья, хумус та суші з картоплі

Картопля є, але Європу не нагодуємо. Все окрім компоту – тортілья, хумус та суші з картоплі

Війну росії проти України підтримують псевдоінтелектуали. Вони сповідують прокремлівські ідеї та радикальне неприйняття сучасного ліберального світу – Андреас Умланд

Війну росії проти України підтримують псевдоінтелектуали. Вони сповідують прокремлівські ідеї та радикальне неприйняття сучасного ліберального світу – Андреас Умланд

Вітренка знов звільнили з Нафтогазу. Скандали та конфлікти, які увійдуть в історію нафтогазової галузі

Вітренка знов звільнили з Нафтогазу. Скандали та конфлікти, які увійдуть в історію нафтогазової галузі

росіян закликають померти. Головний путінський посіпака переконує, що краще померти, аніж потерпіти поразку у війні – Джулія Девіс

росіян закликають померти. Головний путінський посіпака переконує, що краще померти, аніж потерпіти поразку у війні – Джулія Девіс

"Зернова угода" діє без росії. москві вказали на її реальне місце на політичній мапі світу

"Зернова угода" діє без росії. москві вказали на її реальне місце на політичній мапі світу

"Який гарний вибух". За допомогою західних озброєнь Україна перевертає ситуацію в артилерійській війні – The New York Times

"Який гарний вибух". За допомогою західних озброєнь Україна перевертає ситуацію в артилерійській війні – The New York Times

Наймодніший рятівний аксесуар-2022 – флікер. Його вартість втричі менша за штраф, що можуть ввести незабаром

Наймодніший рятівний аксесуар-2022 – флікер. Його вартість втричі менша за штраф, що можуть ввести незабаром

Головна проблема російської армії – відсутність сержантів. Марк Гертлінг не згоден із Washington Post, що обидві армії однаково постраждають від української зими

Головна проблема російської армії – відсутність сержантів. Марк Гертлінг не згоден із Washington Post, що обидві армії однаково постраждають від української зими

росіяни нездатні усвідомити, що вони воюють з українською армією – з військовою структурою світового рівня. Аналітика від генерала Міка Раяна

росіяни нездатні усвідомити, що вони воюють з українською армією – з військовою структурою світового рівня. Аналітика від генерала Міка Раяна

Валдайське дзеркало російської шизофренії. путін вкотре довів, що Нємцов був правий, назвавши його "йо…тим"

Валдайське дзеркало російської шизофренії. путін вкотре довів, що Нємцов був правий, назвавши його "йо…тим"

Стратегічна боротьба за лінією фронту визначає результат битв – Філліпс О’Брайен

Стратегічна боротьба за лінією фронту визначає результат битв – Філліпс О’Брайен

Нова "Мрія" – неможливе можливо. Українська "Мрія" може знов злетіти, але з двигунами Rolls-Royce

Нова "Мрія" – неможливе можливо. Українська "Мрія" може знов злетіти, але з двигунами Rolls-Royce

Чи залежить європейська підтримка України від США? Скоріше ні, ніж так - вважають провідні європейські та американські експерти

Чи залежить європейська підтримка України від США? Скоріше ні, ніж так - вважають провідні європейські та американські експерти

І хто нацисти? Від російських пропагандистів лунає: вбити, зґвалтувати, пограбувати, втопити, стерти з лиця землі - Кеті Янг

І хто нацисти? Від російських пропагандистів лунає: вбити, зґвалтувати, пограбувати, втопити, стерти з лиця землі - Кеті Янг

Україна могла б вести війну силами 200 тис. солдат, якби Захід надав все потрібне і мобільне сучасне озброєння - Том Купер

Україна могла б вести війну силами 200 тис. солдат, якби Захід надав все потрібне і мобільне сучасне озброєння - Том Купер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.