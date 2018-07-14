Зниклий 30 років тому воїн "афганець" повернувся додому в Україну

В Україну через 30 років після потрапляння в полон в Афганістані повернувся прапорщик Ігор Бєлокуров.

У березні цього року колишнього радянського військовослужбовця випадково зустріли учасники геологічної експедиції. Він розповів їм, що звати його Амріддін і сказав кілька слів українською: "Волин" (Волинь) і "колодязь", повідомляється у Facebook командування десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Рідної мови і свого справжнього імені чоловік не пам'ятає. Можливо, від поранень і контузій він утратив пам'ять.

З архівів було встановлено, що чоловік - уродженець Волинської області, брав участь у бойових діях в Афганістані в складі десантно-штурмового батальйону 70-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 40-ї армії.

Він пропав безвісти 9 квітня 1988 року під час бою в районі Кандагара.

У полоні прийняв іслам, одружився і завів сім'ю.

Цього тижня чоловікові допомогли повернутися в Україну. У повідомленні не уточнюється, чи залишиться він тут жити, чи повернеться назад до Афганістану.



Фото: vdv.mil.gov.ua

Нагадаємо, що повномасштабна збройна агресія Радянського Союзу проти Афганістану під приводом боротьби з моджахедами почалася в грудні 1979 року. За офіційними радянськими даними, конфлікт тривав до виведення основної маси радянських військ 15 лютого 1989 року.

Внаслідок цієї війни загинули близько 15 тис. військовослужбовців. Втрати Афганістану становили 75-90 тисяч чоловік, з урахуванням цивільних - близько 0,6-2 млн чоловік.