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Зниклий безвісти в зоні АТО військовослужбовець загинув. Бойовики продовжують обстріли

Стріляють на Маріупольському та Донецькому напрямках
Від початку доби в зоні АТО поранено одного українського військового. Військовослужбовець, який вчора вважався зниклим безвісти, загинув.
Зниклий безвісти в зоні АТО військовослужбовець загинув. Бойовики продовжують обстріли Фото: пресс-служба президента

"Загалом зафіксовано 41 обстріл. Одного нашого військового поранено. На жаль, військовослужбовець, який вчора вважався зниклим безвісти, загинув", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 19 лютого 2017 року.

На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів загарбники обстрілювали Новотроїцьке, Лебединське та Зайцеве. З гранатометів та великокаліберних кулеметів – Гнутове, Павлопіль, Гранітне, Водяне. БМП неодноразово вели вогонь по Широкиному. Протитанкові ракетні комплекси – по Водяному.

На Донецькому напрямку зі 120 та 82 мм мінометів, а також гранатометів та стрілецької зброї бойовики обстрілювали Троїцьке, Авдіївку, Зайцеве, Опитне, Луганське, Новгородське.

У штабі АТО просять громадян не торкатися знайдених ними мін чи снарядів, доки їх не огляне поліція.

"Прохання до всіх громадян, котрі проживають у зоні проведення АТО: у випадках, коли після обстрілів ви виявили уламки снарядів, мін чи інших боєприпасів, у жодному разі не піднімати їх, доки ділянку не оглянуть представники поліції. Без відповідного їх вивчення, фото- та відеофіксації нашій державі важко буде представити їх як докази у міжнародному суді", – зазначають в прес-центрі штабу.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні проведення АТО були поранені або травмовані 9 військовослужбовців. Повідомлялося, що ще один військовий зник безвісти.

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19 02 2017 19:23
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