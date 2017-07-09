Зниклий у Білорусі син українського прикордонника знаходиться у російському СІЗО

Зниклий 24 серпня в Білорусі 19-річний громадянин України Павло Гриб знаходиться в слідчому ізоляторі міста Краснодар (Росія).

“Мені повідомили, що він перебуває в Краснодарі в слідчому ізоляторі № 5. Мені це повідомили в Міністерстві закордонних справ", - зазначив його батько офіцер запасу Ігор Гриб, інформує "Уніан".

Також він додав, що в першу чергу має намір відвідати свого сина. "Ми будемо боротися за нього, потрібно відвідати", - сказав Гриб.

Нагадаємо, що колишній співробітник Держприкордонслужби, офіцер Ігор Гриб повідомив, що спецслужби Росії викрали його сина Павла, коли той перебував у білоруському місті Гомель. Згодом Чернігівська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо викрадення сина українського офіцера Павла Гриба.

Український офіцер запасу Ігор Гриб, син якого зник 24 серпня в Гомелі за невідомих обставин, звернувся до силових структур Білорусі та Росії з офіційними заявами про сприяння в розшуку і поверненні Павла Гриба на батьківщину.