Зниклий в зоні АТО військовий загинув, його тіло виявили бойовики Військовий зник 29 березня

Військовослужбовця одного з підрозділів Антитерористичної операції, який зник 29 березня з військової частини на Донбасі, знайдено мертвим.

Фото: УНІАН

Про Українській правді повідомив речник штабу АТО Олег Сушинський. За його словами, тіло українського військового виявили представники російсько-окупаційних військ і передали Збройним силам України. Представник штабу АТО додав, що представники гуманітарного проекту ЗСУ Евакуація 200 доставили тіло до місця поховання. Нагадаємо, що 29 березня під час перевірки наявності особового складу в одному з військових підрозділів сил АТО виявлено було зникнення військовослужбовця. Раніше повідомлялося, що бойовики 10 разів обстріляли українських військових у третій день "великоднього" перемир'я на Донбасі.

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