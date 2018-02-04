CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВійськовослужбовця одного з підрозділів Антитерористичної операції, який зник 29 березня з військової частини на Донбасі, знайдено мертвим.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зниклий в зоні АТО військовий загинув, його тіло виявили бойовики
Військовий зник 29 березня
Фото: УНІАН
Про Українській правді повідомив речник штабу АТО Олег Сушинський.
За його словами, тіло українського військового виявили представники російсько-окупаційних військ і передали Збройним силам України.
Представник штабу АТО додав, що представники гуманітарного проекту ЗСУ Евакуація 200 доставили тіло до місця поховання.
Нагадаємо, що 29 березня під час перевірки наявності особового складу в одному з військових підрозділів сил АТО виявлено було зникнення військовослужбовця.
Раніше повідомлялося, що бойовики 10 разів обстріляли українських військових у третій день "великоднього" перемир'я на Донбасі.
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02 04 2018 20:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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