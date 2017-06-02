Золотовалютні резерви скоротилися до 15,4 мільярда доларів
У зв’язку з тимчасовими сезонними чинниками на міжбанківському валютному ринку, а також необхідністю здійснення платежів за державним боргом міжнародні резерви за місяць зменшились на 0,6%.
Про це свідчать попередні дані Національного банку.
Як наголошується, у січні динаміка міжнародних резервів була сформована двома джерелами факторів.
По-перше, зміна обсягу міжнародних резервів відбувалась через проведення Національним банком інтервенцій на міжбанківському валютному ринку.
По-друге, з резервів на здійснення платежів уряду з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті було спрямовано 138 млн доларів. З них 42,3 млн доларів - на обслуговування за державними цінними паперами ОВДП.
"За результатами місяця обсяг міжнародних резервів України покриває 3,4 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань, поточних операцій уряду та Національного банку", - повідомляє регулятор.
Нагадаємо, за минулий рік міжнародні резерви зросли на 2,2 мільярда доларів, або на 17% і на 1 січня 2017 року становили 15,539 мільярда доларів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат
влажность:
давление:
ветер: