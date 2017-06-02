Золотовалютні резерви скоротилися до 15,4 мільярда доларів

За минулий рік міжнародні резерви зросли на 2,2 мільярда доларів

Міжнародні резерви України на 1 лютого становили 15,445 млрд доларів.

У зв’язку з тимчасовими сезонними чинниками на міжбанківському валютному ринку, а також необхідністю здійснення платежів за державним боргом міжнародні резерви за місяць зменшились на 0,6%.

Про це свідчать попередні дані Національного банку.

Як наголошується, у січні динаміка міжнародних резервів була сформована двома джерелами факторів.

По-перше, зміна обсягу міжнародних резервів відбувалась через проведення Національним банком інтервенцій на міжбанківському валютному ринку.

По-друге, з резервів на здійснення платежів уряду з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті було спрямовано 138 млн доларів. З них 42,3 млн доларів - на обслуговування за державними цінними паперами ОВДП.

"За результатами місяця обсяг міжнародних резервів України покриває 3,4 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань, поточних операцій уряду та Національного банку", - повідомляє регулятор.

Нагадаємо, за минулий рік міжнародні резерви зросли на 2,2 мільярда доларів, або на 17% і на 1 січня 2017 року становили 15,539 мільярда доларів.