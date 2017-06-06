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Золотовалютні резерви України в травні виросли на $440 млн

Нинішній рівень резервів - найвищий із січня 2014 року
Золотовалютні резерви України в травні збільшилися на 440 млн доларів і станом на 1 червня сягнули 17,618 млрд доларів (в еквіваленті).
Золотовалютні резерви України в травні виросли на $440 млн Фото:112.ua

Збільшення резервів в основному відбулося за рахунок активної купівлі валюти на міжбанківському ринку. Упродовж минулого місяця Нацбанк викупив на міжбанку 525,2 млн доларів.

Крім того, 38,1 млн доларів було отримано від розміщення облігацій внутрішньої державної позики і 8 млн євро - від Єврокомісії, - йдеться на сайті Національного банку.

Водночас із резервів на платежі з обслуговування та погашення державного і гарантованого державою боргу в іноземній валюті пішло 158,6 млн доларів. Ще 71,8 млн доларів було направлено на платежі уряду і Національного банку на користь Міжнародного валютного фонду.

Нинішній рівень міжнародних резервів - найвищий із січня 2014 року.

Нагадаємо, Нацбанк дозволив клієнтам купувати валюту за наявності на рахунках сум більше 100 тис. доларів та зняв обмеження для фізичних осіб на переказ коштів для неторгівельних організацій, а також скасував ще ряд обмежень на валютному ринку.
 
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06 06 2017 19:35
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