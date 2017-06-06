Золотовалютні резерви України в травні виросли на $440 млн

Золотовалютні резерви України в травні збільшилися на 440 млн доларів і станом на 1 червня сягнули 17,618 млрд доларів (в еквіваленті).

Збільшення резервів в основному відбулося за рахунок активної купівлі валюти на міжбанківському ринку. Упродовж минулого місяця Нацбанк викупив на міжбанку 525,2 млн доларів.

Крім того, 38,1 млн доларів було отримано від розміщення облігацій внутрішньої державної позики і 8 млн євро - від Єврокомісії, - йдеться на сайті Національного банку.

Водночас із резервів на платежі з обслуговування та погашення державного і гарантованого державою боргу в іноземній валюті пішло 158,6 млн доларів. Ще 71,8 млн доларів було направлено на платежі уряду і Національного банку на користь Міжнародного валютного фонду.

Нинішній рівень міжнародних резервів - найвищий із січня 2014 року.