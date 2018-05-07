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Золотовалютні резерви України вперше з літа минулого року стали меншими за $18 млрд

Основним джерелом поповнення резервів стали валютні позики, а не міжбанк
У червні 2018 року міжнародні резерви України скоротилися майже на 200 млн доларів і на 1 липня становили 17,978 млрд доларів. Так, вперше з липня 2017 року резерви стали меншими за 18 млрд доларів.
Золотовалютні резерви України вперше з літа минулого року стали меншими за $18 млрд Фото: rbc.ua

Прес-служба Національного банку повідомила, що скорочення резервів пов'язане з виплатами за державним боргом. Так, 162 млн доларів Кабінет міністрів і Національний банк виплатили на користь Міжнародного валютного фонду, ще 562,4 млн доларів пішло на платежі уряду з обслуговування і погашення іншого державного боргу.

Основним джерелом поповнення резервів у липні стали надходження від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики, а не купівля валюти на міжбанку, як раніше.

"Враховуючи деяке погіршення зовнішньої цінової кон'юнктури для товарів українського експорту та спад інтересів міжнародних інвесторів до ринків, можливості Національного банку викуповувати надлишкову пропозицію іноземної валюти без тиску на обмінний курс гривні були обмежені. Також в червні Національний банк вперше із січня відновив продаж іноземної валюти на міжбанківському рикну для згладжування надмірних коливань обмінного курсу", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим, чиста купівля іноземної валюти Національним банком скоротилася до $24 млн.

Крім того, на обсяг резервів вплинули переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості, курсу гривні до іноземних валют) на суму 38,2 млн доларів.

Незважаючи на скорочення резервів, їх обсяг покриває 3,2 місяці майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань України з поточних операцій уряду та Національного банку.

Нагадаємо, що раніше Національний банк покращив прогноз міжнародних резервів в 2018 році з $20,5 млрд до $21,6 млрд.

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05 07 2018 19:55
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