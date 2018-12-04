Золотовалютні резерви зростатимуть швидше, ніж прогнозувалося, - НБУ
Цього року Нацбанк очікує надходження близько 2 млрд доларів від МВФ, а також отримання урядом кредитів від ЄС і Світового банку.
"Це дозволить наростити резерви до 21,6 млрд доларів на кінець цього року", - заявив заступник глави НБУ Дмитро Сологуб на прес-брифінгу, інформує Еконочіна правда.
Нацбанк покращив прогноз щодо резервів в 2019 році з 17,8 млрд доларів до 19,1 млрд доларів, в 2020 році - з 18,6 млрд доларів до 20 млрд доларів.
Невелике скорочення резервів в наступних роках в НБУ пояснюють піковими виплатами за зовнішнім боргом.
Крім того, НБУ покращив прогноз негативного сальдо поточного рахунку платіжного балансу з 3,5 млрд доларів до 2,4 млрд доларів в 2018 році і з 4,2 млрд доларів до 3,2 млрд доларів в 2019 році.
На думку заступника голови правління Нацбанку, збільшення грошових переказів через подальшу трудову міграцію частково компенсує розширення дефіциту торгового балансу.
Сальдо зведеного платіжного балансу в цьому році буде позитивним - 2,6 млрд доларів, в 2019 році негативним - 0,8 млрд доларів.
Нагадаємо, міжнародні резерви України в березні 2018 року скоротилися на 1,2% - до 18,191 мільярда доларів в зв'язку з платежами за зовнішнім боргом.
Станом на 1 квітня обсяг міжнародних резервів покриває 3,4 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань України і поточних операцій уряду і НБУ, йдеться в повідомленні.
Додамо, що золотовалютні резерви за 2017 зросли на 21% і на 1 січня 2018 становили $18,8 в еквіваленті. Разом з тим в грудні резерви дещо скоротилися.
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