ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКосмічний апарат Lucy вже 12 років досліджує космосПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зонд NASA зробив нові знімки Землі й Місяця
Фото: NASA
Космічний апарат Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) Lucy зробив нові світлини нашої планети й Місяця.
Про це йдеться у прес-релізі NASA.
Першу світлину, на якій зображена лише Земля, зонд зробив завдяки камері Terminal Tracking Camera (T2CAM) 15 жовтня на відстані в 620 тисяч кілометрів.
Друга фотографія, на якій наша планета й Місяць, також зроблена завдяки камері Terminal Tracking Camera (T2CAM), але ще 13 жовтня на відстані в 1,4 мільйона кілометрів.
Зазначається, що впродовж 12-річної подорожі космічний апарат Lucy вже пролетів поблизу рекордної кількості астероїдів і дослідив їх різноманітність, шукаючи "підказки", щоб краще зрозуміти формування Сонячної системи.
Раніше повідомлялося, що зонд NASA зробив фото поверхні Європи.
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26 10 2022 10:31 МЕДІА
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