Зонд NASA зробив нові знімки Землі й Місяця

Космічний апарат Lucy вже 12 років досліджує космос

Космічний апарат Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) Lucy зробив нові світлини нашої планети й Місяця.

Про це йдеться у прес-релізі NASA

Першу світлину, на якій зображена лише Земля, зонд зробив завдяки камері Terminal Tracking Camera (T2CAM) 15 жовтня на відстані в 620 тисяч кілометрів.

Друга фотографія, на якій наша планета й Місяць, також зроблена завдяки камері Terminal Tracking Camera (T2CAM), але ще 13 жовтня на відстані в 1,4 мільйона кілометрів.

Зазначається, що впродовж 12-річної подорожі космічний апарат Lucy вже пролетів поблизу рекордної кількості астероїдів і дослідив їх різноманітність, шукаючи "підказки", щоб краще зрозуміти формування Сонячної системи.