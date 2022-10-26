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Зонд NASA зробив нові знімки Землі й Місяця

Ольга
Матарикіна
Космічний апарат Lucy вже 12 років досліджує космос
Зонд NASA зробив нові знімки Землі й Місяця Фото: NASA
Космічний апарат Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) Lucy зробив нові світлини нашої планети й Місяця.
 
Про це йдеться у прес-релізі NASA.
 
Першу світлину, на якій зображена лише Земля, зонд зробив завдяки камері Terminal Tracking Camera (T2CAM) 15 жовтня на відстані в 620 тисяч кілометрів.
 
 
Друга фотографія, на якій наша планета й Місяць, також зроблена завдяки камері Terminal Tracking Camera (T2CAM), але ще 13 жовтня на відстані в 1,4 мільйона кілометрів.
 
 
Зазначається, що впродовж 12-річної подорожі космічний апарат Lucy вже пролетів поблизу рекордної кількості астероїдів і дослідив їх різноманітність, шукаючи "підказки", щоб краще зрозуміти формування Сонячної системи.
 
Раніше повідомлялося, що зонд NASA зробив фото поверхні Європи.
 
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26 10 2022 10:31
ТЕГИ: земля, NASA, фото, Lucy
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