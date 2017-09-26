Зону АТО відвідав посол Швеції, - штаб

Дипломатів поінформували про небезпечну екологічну ситуацію навколо резервуара з хімічними відходами Торецького фенольного заводу

Посол Королівства Швеція Мартін Хагстрьом та аташе з питань оборони Посольства Швеція в Україні підполковник Петер Ліден приїхали в зону АТО.

Дипломатів поінформували про небезпечну екологічну ситуацію навколо резервуара з хімічними відходами Торецького фенольного заводу. У разі прориву дамби хімікати можуть отруїти річку Сіверський Донець, яка є головним джерелом питної води в регіоні. Проте обстріли та відсутність гарантій із боку бойовиків щодо дотримання режиму тиші під час роботи ремонтників унеможливлюють укріплення дамби. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Мартін Хагстрьом погодився з необхідністю терміново вирішити цю проблему та заявив, що повідомить про неї гуманітарним і безпековим організаціям, які опікуються ситуацією на Донбасі.

Водночас Петер Ліден зазначив, що наразі визначаються шляхи подальшої допомоги ЗСУ, зокрема, розглядається залучення шведських інструкторів для навчання та тренування українських військових медиків.

Нагадаємо, на початку вересня група міжнародних спостерігачів Швеції, Чехії та Іспанії протягом тижня здійснила спостережний політ над територією України.