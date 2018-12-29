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Зону відчуження цього року відвідали більше 60 тисяч туристів

Надходження від туристичних послуг за рік - 39 млн гривень
До зони відчуження із туристичною метою у 2018 році прибули 63 тисячі людей. Надходження від туристичних послуг за рік - 39 млн гривень.
Зону відчуження цього року відвідали більше 60 тисяч туристів Фото: Наталія Дихно

"Збільшується потік туристів до зони відчуження. У 2014 році її відвідало понад 8 тисяч туристів. У 2016 - близько 36 тисяч. Цього року - 63 тисячі. Надходження від туристичних послуг за 2018 рік становлять 39 мільйонів гривень", - повідомляє Міністерство екології та природніх ресурсів України.

У відомстві запевнили, що Мінекології виконало всі зобов’язання, пов’язані з внесками до Чорнобильського фонду "Укриття".

"Мінекології створило умови для розвиту відновлювальної енергетики, удосконалило та автоматизувало систему відвідування зони відчуження, відкрило три офіси Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Києві, Чорнобилі та смт. Іванків", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що українські вчені виявили дев'ять червонокнижних видів кажанів у Чорнобильській зоні відчуження.

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29 12 2018 16:16
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