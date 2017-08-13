"Зоря" гратиме домашні матчі Ліги Європи на "Арені-Львів"
На "Арені-Львів" відбулася організаційна нарада, в якій взяло участь і керівництво "Зорі", щодо різних аспектів проведення прийдешніх матчів, інформує прес-служба клубу.
Як відомо, жеребкування групового етапу Ліги Європи відбудеться 25-го серпня о 13:45 в Монако. Саме тоді "Зоря" дізнається імена майбутніх суперників.
Користуючись нагодою, клуб запрошуємо всіх вболівальників відвідати домашні матчі луганської "Зорі" у Львові.
Матчі відбудуться в такі дні: 1 тур - 14-е вересня; 2 тур - 28-е вересня, 3 тур - 19-е жовтня; 4 тур - 2 листопада, 5 тур - 23-е листопада, 6 тур - 7-е грудня.
Відзначимо, що в минулому сезоні "Зоря" проводила домашні матчі Ліги Європи в Одесі на стадіоні "Чорноморець". Домашні ж поєдинки чемпіонату України клуб з Луганську проводить в Запоріжжі. Додамо, що в попередніх сезонах на "Арені-Львів" домашні матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи проводив донецький "Шахтар".
Нагадаємо, що київське "Динамо" та "Олександрія" дізналися своїх суперників у плей-офф Ліги Європи.
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