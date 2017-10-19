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"Зоря" перемогла "Герту" в Лізі Європи

Рахунок поєдинку, що відбувся у Львові - 2:1. Facebook
У Львові завершився матч третього туру групового раунду Ліги Європи, в якому зустрічалися луганська "Зоря" і берлінська "Герта". Рахунок поєдинку - 2:1
"Зоря" перемогла "Герту" в Лізі Європи Фото: EPA/UPG

Перший гол на 25-й хвилині забили луганчани: зі штрафного точно пробив бразильський форвард "Зорі" Сілас.

"Герта" зрівняла рахунок на 55-й хвилині - після подачі кутового гол у ворота головою забив Дейві Зельке.

"Зоря" зуміла знову вийти вперед на 79-й хвилині. Гол на рахунку Олександра Сватка.

Нагадаємо, у другому турі "Зоря" несподівано виграла в гостях у іспанського "Атлетіка" з Більбао - 1:0.

Сьогодні в 3-му турі Ліги Європи "Динамо" в Києві зіграє зі швейцарським ФК "Янг Бойз".

Нагадаємо, Луганська "Зоря" з рахунком 1:0 перемогла в гостьовому матчі Атлетік у рамках другого туру групового етапу Ліги Європи.
 

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19 10 2017 23:55
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