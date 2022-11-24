CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗовнішнє електропостачання Запорізької атомної електростанції відновлено.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зовнішнє електропостачання відновили на Запорізькій АЕС – МАГАТЕ
Фото: УНН
Про це повідомило МАГАТЕ.
"Зовнішнє електропостачання Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) було відновлено через день після втрати доступу до зовнішнього електропостачання в результаті останнього інциденту, що свідчить про триваючі загрози ядерній безпеці під час збройного конфлікту в Україні", – йдеться у повідомленні.
В організації також цитують інформацію Енергоатома, що "проводяться пусконалагоджувальні роботи на енергоблоках РАЕС, ПУАЕС та ХАЕС. Протягом дня, якщо енергосистема буде готова, ці станції будуть підключені до електромережі". Станції покладалися на дизель-генератори для резервного живлення під час зупинки, відзначили в МАГАТЕ.
За словами директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, переговори з Києвом та москвою щодо створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС продовжуються, але тим часом директор попередив про можливі наслідки.
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24 11 2022 21:30 МЕДІА
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