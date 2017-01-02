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Іспанські фани звинуватили Зозулю в неонацистських поглядах: гравець більше не зіграє в цьому сезоні

Іспанців не вразив навіть лист українського нападника
Український нападник Роман Зозуля, права на якого належать "Бетісу", був негативно сприйнятий вболівальниками клубу "Райо Вальєкано", куди його севільський клуб намагався віддати в оренду до кінця поточного сезону.
Іспанські фани звинуватили Зозулю в неонацистських поглядах: гравець більше не зіграє в цьому сезоні Роман Зозуля. Фото: 1927.kiev.ua

27-річний Роман Зозуля тільки вчора, 31 січня, перебрався з іспанського "Бетіса" в "Райо Вальєкано" на правах оренди до кінця сезону. Але ще до укладення угоди ультрас мадридського клубу, відомі своїми лівими поглядами, публічно звинуватили українця в нацизмі і зажадали від клубу не підписувати його, повідомляє "Спортарена".

Керівництво "Райо" спершу не стало слухати свої улюбленців і підписало контракт із Зозулею, який тут же написав відкритого листа до вболівальників, в якому пояснив ситуацію в Україні і свої погляди. Одначе на радикальних ультрас це звернення враження не справило.

"Сподіваюся допомогти "Райо Вальєкано" повернутися на той рівень, на який заслуговує клуб. Упевнений, що з моєю допомогою і роботою всієї команди ми зуміємо досягти виходу в приміром, якого так чекають всі вболівальники.

Мій приїзд до Іспанії супроводжувався недостатнім через журналіста, який мало знає про реальний стан справ у моїй країні і моєї діяльності. Я прибув до Севільї у футболці з гербом України і віршами Тараса Шевченка, творчість якого вивчали у всіх школах СРСР. Цей журналіст написав, що на мені була майка неонацистської воєнізованої групи, символіка якої схожа на герб України.

"Бетіс" попросив прибрати цю статтю, що було зроблено негайно, а автор визнав помилку і вибачився.

Я не пов'язаний з воєнізованими або неонацистськими організаціями. Я лише допомагаю української армії, яка захищає мою країну, а також дітям, які постраждали від війни. Україна переживає надзвичайно важкі часи, і мої дії повністю схвалюються "Райо Вальєкано".

Я гордий стати частиною цього великого клубу", - написав Зозуля.

Згодом спортивний директор "Бетіса" Мігель Торресілья заявив, що провів розмову з керівництвом "Райо Вальєкано" щодо повернення Романа, інформує Estadio Deportivo.

"Ми говорили з керівництвом "Райо Вальєкано" щодо Зозулі і дійшли згоди, що він повернеться в "Севілью". Зараз він шокований. У нього були проблеми з радикальними уболівальниками в "Райо", він навіть написав листа, але це не допомогло", - заявив функціонер.

Таким чином, боси "бджіл" пішли на поводу до фанатів команди, які раніше вимагали від клубу позбутися Зозулі, звинувативши українця в нацизмі.

Через те, що Зозуля не зіграв ні хвилини за "Райо Вальєкано" в офіційних матчах, клуб має повне право повернути його "Бетісу" прямо зараз, уникнувши фінансових санкцій. При цьому сам футболіст не зможе грати в офіційних матчах до кінця сезону, адже по ходу сезону він був у заявці в трьох клубах - "Дніпрі", "Бетісі" і "Райо".

Контракт Зозулі з "Бетісом" розрахований до літа 2019 і в першій частині сезону українець провів за андалусійців всього 150 хвилин в іспанській Прімері.

Нагадаємо, що минулоріч Зозуля на сторінці у Facebook розмістив повідомлення про початок інтернет-аукціону. Його єдиним лотом стала найвища у його спортивній кар'єрі нагорода. Усі гроші від продажу медалі футболіст пообіцяв віддати на потреби бійців на передовій. Торги, які проводили у коментарях під повідомленням, стартували з 10000 гривень. За місяць ціна виросла більш ніж у 20 разів.

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01 02 2017 17:50
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