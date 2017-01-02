Іспанські фани звинуватили Зозулю в неонацистських поглядах: гравець більше не зіграє в цьому сезоні
27-річний Роман Зозуля тільки вчора, 31 січня, перебрався з іспанського "Бетіса" в "Райо Вальєкано" на правах оренди до кінця сезону. Але ще до укладення угоди ультрас мадридського клубу, відомі своїми лівими поглядами, публічно звинуватили українця в нацизмі і зажадали від клубу не підписувати його, повідомляє "Спортарена".
Керівництво "Райо" спершу не стало слухати свої улюбленців і підписало контракт із Зозулею, який тут же написав відкритого листа до вболівальників, в якому пояснив ситуацію в Україні і свої погляди. Одначе на радикальних ультрас це звернення враження не справило.
"Сподіваюся допомогти "Райо Вальєкано" повернутися на той рівень, на який заслуговує клуб. Упевнений, що з моєю допомогою і роботою всієї команди ми зуміємо досягти виходу в приміром, якого так чекають всі вболівальники.
Мій приїзд до Іспанії супроводжувався недостатнім через журналіста, який мало знає про реальний стан справ у моїй країні і моєї діяльності. Я прибув до Севільї у футболці з гербом України і віршами Тараса Шевченка, творчість якого вивчали у всіх школах СРСР. Цей журналіст написав, що на мені була майка неонацистської воєнізованої групи, символіка якої схожа на герб України.
"Бетіс" попросив прибрати цю статтю, що було зроблено негайно, а автор визнав помилку і вибачився.
Я не пов'язаний з воєнізованими або неонацистськими організаціями. Я лише допомагаю української армії, яка захищає мою країну, а також дітям, які постраждали від війни. Україна переживає надзвичайно важкі часи, і мої дії повністю схвалюються "Райо Вальєкано".
Я гордий стати частиною цього великого клубу", - написав Зозуля.
Згодом спортивний директор "Бетіса" Мігель Торресілья заявив, що провів розмову з керівництвом "Райо Вальєкано" щодо повернення Романа, інформує Estadio Deportivo.
"Ми говорили з керівництвом "Райо Вальєкано" щодо Зозулі і дійшли згоди, що він повернеться в "Севілью". Зараз він шокований. У нього були проблеми з радикальними уболівальниками в "Райо", він навіть написав листа, але це не допомогло", - заявив функціонер.
Таким чином, боси "бджіл" пішли на поводу до фанатів команди, які раніше вимагали від клубу позбутися Зозулі, звинувативши українця в нацизмі.
Через те, що Зозуля не зіграв ні хвилини за "Райо Вальєкано" в офіційних матчах, клуб має повне право повернути його "Бетісу" прямо зараз, уникнувши фінансових санкцій. При цьому сам футболіст не зможе грати в офіційних матчах до кінця сезону, адже по ходу сезону він був у заявці в трьох клубах - "Дніпрі", "Бетісі" і "Райо".
Контракт Зозулі з "Бетісом" розрахований до літа 2019 і в першій частині сезону українець провів за андалусійців всього 150 хвилин в іспанській Прімері.
Нагадаємо, що минулоріч Зозуля на сторінці у Facebook розмістив повідомлення про початок інтернет-аукціону. Його єдиним лотом стала найвища у його спортивній кар'єрі нагорода. Усі гроші від продажу медалі футболіст пообіцяв віддати на потреби бійців на передовій. Торги, які проводили у коментарях під повідомленням, стартували з 10000 гривень. За місяць ціна виросла більш ніж у 20 разів.
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