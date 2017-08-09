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Зозуля підписав контракт з іспанським клубом "Альбасете"

Контракт розрахований на один рік
Колишній форвард "Бетіса" та "Дніпра" Роман Зозуля продовжить кар'єру в іспанській Сегунді (друга за значимістю футбольна ліга Іспанії).
Зозуля підписав контракт з іспанським клубом "Альбасете" Роман Зозуля. Фото: 1927.kiev.ua

Зозуля підписав з "Альбасете" контракт терміном на один рік, повідомляє офіційний сайт "Альбасете".

"Це нападник з Прімери, грає за збірну України. Зозуля дуже працьовитий і додасть нам якості в атаці", – прокоментував цей перехід спортивний директор Альбасете Ніко Родрігес.

"Альбасете" виступає в другому за рангом дивізіоні чемпіонату Іспанії й після чотирьох турів займає 21-е місце.

Раніше Зозуля розірвав контракт з іспанським "Бетісом" та отримав статус вільного агента.

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08 09 2017 17:55
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