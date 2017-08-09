СПОРТ НОВИНИКолишній форвард "Бетіса" та "Дніпра" Роман Зозуля продовжить кар'єру в іспанській Сегунді (друга за значимістю футбольна ліга Іспанії).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зозуля підписав контракт з іспанським клубом "Альбасете"
Контракт розрахований на один рік
Роман Зозуля. Фото: 1927.kiev.ua
Зозуля підписав з "Альбасете" контракт терміном на один рік, повідомляє офіційний сайт "Альбасете".
"Це нападник з Прімери, грає за збірну України. Зозуля дуже працьовитий і додасть нам якості в атаці", – прокоментував цей перехід спортивний директор Альбасете Ніко Родрігес.
"Альбасете" виступає в другому за рангом дивізіоні чемпіонату Іспанії й після чотирьох турів займає 21-е місце.
Раніше Зозуля розірвав контракт з іспанським "Бетісом" та отримав статус вільного агента.
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