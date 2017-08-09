Зозуля підписав контракт з іспанським клубом "Альбасете"

Контракт розрахований на один рік

Колишній форвард "Бетіса" та "Дніпра" Роман Зозуля продовжить кар'єру в іспанській Сегунді (друга за значимістю футбольна ліга Іспанії).

Зозуля підписав з "Альбасете" контракт терміном на один рік, повідомляє офіційний сайт "Альбасете".

"Це нападник з Прімери, грає за збірну України. Зозуля дуже працьовитий і додасть нам якості в атаці", – прокоментував цей перехід спортивний директор Альбасете Ніко Родрігес.

"Альбасете" виступає в другому за рангом дивізіоні чемпіонату Іспанії й після чотирьох турів займає 21-е місце.

Раніше Зозуля розірвав контракт з іспанським "Бетісом" та отримав статус вільного агента.