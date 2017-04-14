Зозуля став членом Виконкому Федерації футболу України замість Тимощука

Нападник іспанського "Бетіса" і збірної України Роман Зозуля став членом Виконкому Федерації футболу України (ФФУ).

З числа членів виконкому виключено екс-футболіста "Кайрата" і збірної України Анатолія Тимощука, який у кінці минулого року оголосив про припинення активних виступів, а недавно став одним з помічників головного тренера Мірчі Луческу в російському ФК "Зеніт".

У зв'язку з тим, що у виконкомі Тимощук представляв інтереси діючих футболістів, а зараз таким не є, його змістили з посади. Вакансію, що звільнилася, зайняв Зозуля, повідомляє UA-Футбол.

Крім того, до складу членів виконкому також було включено спортивного директора збірних команд України та президента Харківської обласної федерації футболу Євгена Краснікова.

Конгрес ФФУ також прийняв рішення про виключення обласної федерації футболу Тернопільської області та включення до складу замість неї створеної громадської організації, яка буде виконувати ті ж функції під юрисдикцією федерації футболу України.

Нагадаємо, що український нападник Роман Зозуля, права на якого належать "Бетісу", був негативно сприйнятий вболівальниками клубу "Райо Вальєкано", куди його севільський клуб намагався віддати в оренду до кінця поточного сезону. У підсумку перехід українця з "Бетіса" в "Райо" зірвався через фанатів мадридського клубу і тепер Роман ризикує більше не зіграти в цьому сезоні.

1 лютого фанати футбольного клубу з Мадриду "Райо Вальєкано" прийшли на тренування команди з банером: "Вальекас (район Мадриду, де базується клуб) - не місце для нацистів". Таким чином, фани виступили проти переходу в клуб українського футболіста Романа Зозулі, якого вважали прихильником неонацистських формувань.

Мадридські радикали також обмалювали офіс клубу різними написами, серед яких були слова на підтримку незалежності Донбасу та звинувачення Романа Зозулі у нацизмі.

Після цього, іспанський "Бетіс", якому належить контракт футболіста, відкликав оренду гравця, наголошуючи, що перебування у "Райо Вальєкано" може бути небезпечним для Романа Зозулі та його родини.

Згодом гравці іспанського "Бетіса" виступили із заявою на підтримку Романа Зозулі після його конфлікту з ліворадикальною групою ультрас "Райо Вальєкано".