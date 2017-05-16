Зозуля відмовився грати у збірній України

Український нападник Роман Зозуля вирішив призупинити свою кар'єру гравця збірної України з футболу.

Зозуля зараз не є гравцем рівня національної команди через відсутність ігрової практики під час сезону. Саме тому поки що відмовляється від ігор за збірну.

"Зараз прекрасно розумію, що не є гравцем рівня збірної. Біля мене немає ігрової практики. А у збірній повинні бути тільки найсильніші і найкращі гравці. Не хочу бути людиною, яка займає місце молодого і талановитого гравця", - повідомив на своїй сторінці у Facebook. Зозуля додав, що спробує повернути місце у складі збірної.

Нагадаємо, що український нападник Роман Зозуля, права на якого належать "Бетісу", був негативно сприйнятий вболівальниками клубу "Райо Вальєкано", куди його севільський клуб намагався віддати в оренду до кінця поточного сезону. У підсумку перехід українця з "Бетіса" в "Райо" зірвався через фанатів мадридського клубу і тепер Роман ризикує більше не зіграти в цьому сезоні.

1 лютого фанати футбольного клубу з Мадриду "Райо Вальєкано" прийшли на тренування команди з банером: "Вальекас (район Мадриду, де базується клуб) - не місце для нацистів". Таким чином, фани виступили проти переходу в клуб українського футболіста Романа Зозулі, якого вважали прихильником неонацистських формувань.

Мадридські радикали також обмалювали офіс клубу різними написами, серед яких були слова на підтримку незалежності Донбасу та звинувачення Романа Зозулі у нацизмі.

Після цього, іспанський "Бетіс", якому належить контракт футболіста, відкликав оренду гравця, наголошуючи, що перебування у "Райо Вальєкано" може бути небезпечним для Романа Зозулі та його родини.

Згодом гравці іспанського "Бетіса" виступили із заявою на підтримку Романа Зозулі після його конфлікту з ліворадикальною групою ультрас "Райо Вальєкано".