CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗранку 4 грудня Росія не пропустила на свою територію близько 40 українців, серед них була одна жінка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зранку 4 грудня Росія не пропустила близько 40 українців, - прикордонники
Прикордонники кажуть, що Росія не пропускала українців без пояснення причин
Фото: EPA/UPG
За словами керівника Прикордонної служби, з перших днів введення в Україні воєнного стану Росія не пропускала українців без пояснення причин, повідомляє "Громадське".
"Вони розгортали групи до 40-50 людей, не давали жодних документів при поверненні. У них немає жодного правового поля. Я би хотів порекомендувати українцям на цей час обмежити свої поїздки до Росії", - повідомив керівник Прикордонної служби Петро Цигикал.
Нагадаємо, що Україна на час воєнного стану не пропускатиме на свою територію росіян чоловічої статі віком від 16-ти до 60 років за незначним винятком.
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04 12 2018 11:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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