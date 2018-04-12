Зранку 4 грудня Росія не пропустила близько 40 українців, - прикордонники Прикордонники кажуть, що Росія не пропускала українців без пояснення причин

Зранку 4 грудня Росія не пропустила на свою територію близько 40 українців, серед них була одна жінка.

Фото: EPA/UPG

За словами керівника Прикордонної служби, з перших днів введення в Україні воєнного стану Росія не пропускала українців без пояснення причин, повідомляє "Громадське". "Вони розгортали групи до 40-50 людей, не давали жодних документів при поверненні. У них немає жодного правового поля. Я би хотів порекомендувати українцям на цей час обмежити свої поїздки до Росії", - повідомив керівник Прикордонної служби Петро Цигикал. Нагадаємо, що Україна на час воєнного стану не пропускатиме на свою територію росіян чоловічої статі віком від 16-ти до 60 років за незначним винятком.

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