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Зранку до Києва планують не пускати великогабаритний транспорт

Для великогабаритного транспорту хочуть закрити в'їзд у місто
Зранку в понеділок, 26 листопада, через погіршення погодних умов планують закрити в'їзд у Київ великогабаритного транспорту.
Зранку до Києва планують не пускати великогабаритний транспорт Фото: dpsu.gov.ua

В'їзд у місто для вантажівок орієнтовно обмежать з 07:00 до 10:00, повідомляють у КМДА. Рішення про закриття в'їзду ухвалюватимуть із врахуванням погоди та стану доріг.

"Просимо водіїв врахувати цю інформацію при формуванні маршрутів через Київ. В умовах ускладнення погодних умов водіям приватних авто рекомендується за можливості утримуватися від поїздок на власному транспорті та дотримуватися правил паркування, аби не заважати роботі техніки. Пішоходам рекомендується рухатись тротуарами з обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях, бути обережними та обачливими", – додали в КМДА.

Нагадаємо, "Укравтодор" попередив водіїв про можливі порушення в русі транспорту на дорогах України через наближення активного циклону і погіршення погодних умов. Вдень 26 листопада і упродовж доби 27 листопада в низці областей України очікується сніг, місцями сильний, ожеледиця, пориви вітру.

У Житомирі в неділю, 25 листопада, через ожеледицю не вийшли на маршрути комунальні автобуси, були скасовані майже всі приміські маршрути.

"Київавтодор" просить автомобілістів за можливості в понеділок, 26 листопада, не користуватися власним автотранспортом, а віддати перевагу громадському.

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25 11 2018 21:22
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