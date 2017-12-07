Зранку у зоні АТО був смертельно поранений український військовий

Він помер у лікарні Бахмута

В зоні проведення АТО в Донецькій області сьогодні вранці загинув український військовослужбовець в результаті обстрілу бойовиків.

Він був важко поранений в районі Зайцево і був доставлений в районну лікарню в Бахмуті, де помер від численних вогнепальних поранень, - повідомляє прес-центр штабу АТО.

Нагадаємо, упродовж минулої доби на Донбасі зафіксовано 21 обстріл з боку бойовиків, поранено одного українського військовослужбовця.

"Крім того активізував противних і повітряну розвідку наших позицій. В районах населених пунктів Донецький-Слов’яносербськ та Станиці Луганської українські військові зафіксували політ ворожих безпілотних літальних апаратів", - додали у прес-центрі штабу АТО.