CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ зоні проведення АТО в Донецькій області сьогодні вранці загинув український військовослужбовець в результаті обстрілу бойовиків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зранку у зоні АТО був смертельно поранений український військовий
Він помер у лікарні Бахмута
Фото: reuters.com
Він був важко поранений в районі Зайцево і був доставлений в районну лікарню в Бахмуті, де помер від численних вогнепальних поранень, - повідомляє прес-центр штабу АТО.
Нагадаємо, упродовж минулої доби на Донбасі зафіксовано 21 обстріл з боку бойовиків, поранено одного українського військовослужбовця.
"Крім того активізував противних і повітряну розвідку наших позицій. В районах населених пунктів Донецький-Слов’яносербськ та Станиці Луганської українські військові зафіксували політ ворожих безпілотних літальних апаратів", - додали у прес-центрі штабу АТО.
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12 07 2017 10:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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