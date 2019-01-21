Зросла кількість жертв пожежі у Керченській протоці

"Під воду пішли ще три тіла, їх не встигли підняти"

Рятувальники підняли з води в районі інциденту з двома суднами біля Керченської протоки тіло 11-го загиблого моряка.

Про це повідомили "Інтерфаксу" в Росморрічфлоті.

"Підняли тіла 11 загиблих, за уточненими даними ще 12 підняли живими", - сказали у відомстві.

Тим часом, джерело в службах морського пошуку і порятунку повідомило, що ще як мінімум троє моряків, скоріш за все, загинули. "Під воду пішли ще три тіла, їх не встигли підняти", - сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, що у районі Керченської протоки загорілися два судна під прапорами Танзанії.