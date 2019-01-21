CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРятувальники підняли з води в районі інциденту з двома суднами біля Керченської протоки тіло 11-го загиблого моряка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зросла кількість жертв пожежі у Керченській протоці
"Під воду пішли ще три тіла, їх не встигли підняти"
Фото архівне: Станислав Красильников / ТАСС
Про це повідомили "Інтерфаксу" в Росморрічфлоті.
"Підняли тіла 11 загиблих, за уточненими даними ще 12 підняли живими", - сказали у відомстві.
Тим часом, джерело в службах морського пошуку і порятунку повідомило, що ще як мінімум троє моряків, скоріш за все, загинули. "Під воду пішли ще три тіла, їх не встигли підняти", - сказав співрозмовник агентства.
Нагадаємо, що у районі Керченської протоки загорілися два судна під прапорами Танзанії.
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21 01 2019 22:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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