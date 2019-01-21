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Зросла кількість жертв пожежі у Керченській протоці

"Під воду пішли ще три тіла, їх не встигли підняти"
Рятувальники підняли з води в районі інциденту з двома суднами біля Керченської протоки тіло 11-го загиблого моряка.
Зросла кількість жертв пожежі у Керченській протоці Фото архівне: Станислав Красильников / ТАСС

Про це повідомили "Інтерфаксу" в Росморрічфлоті.

"Підняли тіла 11 загиблих, за уточненими даними ще 12 підняли живими", - сказали у відомстві.

Тим часом, джерело в службах морського пошуку і порятунку повідомило, що ще як мінімум троє моряків, скоріш за все, загинули. "Під воду пішли ще три тіла, їх не встигли підняти", - сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, що у районі Керченської протоки загорілися два судна під прапорами Танзанії. 

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21 01 2019 22:59
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