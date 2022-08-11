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Зростання цін наближається до піку – МВФ

Глобальне зростання споживчих цін може бути близьким до найвищої точки в поточному періоді.
Зростання цін наближається до піку – МВФ

Про це у понеділок, 7 листопада, заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва журналістам у рамках щорічного саміту ООН зі зміни клімату, пише Bloomberg.

"Я не збираюся випереджати дані, але цілком можливо, що ми досягли піку. Тепер ми бачимо, що центральні банки є єдиними у боротьбі з інфляцією, це головний пріоритет і це правильно. Якщо ми не досягнемо успіху, все зірветься з якоря, і тоді фундамент зростання, яким є цінова стабільність, буде підірвано", – заявила глава МВФ, посилаючись на оприлюднені напередодні дані щодо жовтневої інфляції в США, близькі до 8%.

Георгієва додала, що чиновники центробанків і надалі намагатимуться знизити зростання споживчих цін до більш прийнятних темпів.

"Інфляцію важче знизити до бажаного рівня близько 2%", – визнала Георієва.

"Якщо ми побачимо диверсифікацію ланцюгів постачання, це неминуче чинитиме певний тиск на ціни", – додала очільниця МВФ.

Раніше повідомлялось, що відновлення економіки України розпочнеться у другому кварталі 2023 року.

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08 11 2022 08:37
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