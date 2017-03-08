Зростання цін в Україні досяло піку, - Нацбанк

У червні 2017 року показник інфляції в Україні у річному вимірі досяг піку цього року, після чого очікується його поступове зниження.

"Фактичне значення загальної інфляції у червні (15,6%) було вищим за прогноз Національного банку через більш різке подорожчання сирих продуктів харчування. Зростання цін на м’ясо та молоко продовжувало прискорюватися внаслідок вищих світових цін та значних обсягів експорту цих продуктів. Зростання цін на овочі та фрукти також перевищувало очікування Національного банку", - повідомила прес-служба Національного банку України.

За даними регулятора, базова інфляція у червні підвищилася до 6,8% в річному вимірі і продовжила прискорюватися в липні. Це пов'язано з вторинними ефектами від подорожчання сирих продуктів, збільшенням виробничих витрат, в тому числі на оплату праці та зростанням цін на послуги з утримання будинків.

"Водночас інфляцію стримувало зміцнення обмінного курсу гривні відносно долара США", - повідомив центробанк.

Втім, зазначає НБУ, у липні з високою ймовірністю буде зафіксована дефляція в місячному вимірі, яка триватиме і в серпні. Відповідно, показники інфляції у річному вимірі будуть поступово наближатися до траєкторії, яку прогнозує Національний банк.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) країни в 2017 році з 1,9% до 1,6%.