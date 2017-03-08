Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Зростання цін в Україні досяло піку, - Нацбанк

Інфляція у червні досягла 15,6%
У червні 2017 року показник інфляції в Україні у річному вимірі досяг піку цього року, після чого очікується його поступове зниження.
Зростання цін в Україні досяло піку, - Нацбанк Фото: ukurier.gov.ua

"Фактичне значення загальної інфляції у червні (15,6%) було вищим за прогноз Національного банку через більш різке подорожчання сирих продуктів харчування. Зростання цін на м’ясо та молоко продовжувало прискорюватися внаслідок вищих світових цін та значних обсягів експорту цих продуктів. Зростання цін на овочі та фрукти також перевищувало очікування Національного банку", -  повідомила прес-служба Національного банку України.

За даними регулятора, базова інфляція у червні підвищилася до 6,8% в річному вимірі і продовжила прискорюватися в липні. Це пов'язано з вторинними ефектами від подорожчання сирих продуктів, збільшенням виробничих витрат, в тому числі на оплату праці та зростанням цін на послуги з утримання будинків.

"Водночас інфляцію стримувало зміцнення обмінного курсу гривні відносно долара США", - повідомив центробанк.

Втім, зазначає НБУ, у липні з високою ймовірністю буде зафіксована дефляція в місячному вимірі, яка триватиме і в серпні. Відповідно, показники інфляції у річному вимірі будуть поступово наближатися до траєкторії, яку прогнозує Національний банк.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) країни в 2017 році з 1,9% до 1,6%.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 08 2017 14:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.