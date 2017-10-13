Зростання ВВП наступного року може перевищити заплановані 3%, – Гройсман

За словами прем'єра, зростання в 3% ВВП означає, що Україна виробить на 400 млрд грн більше продукції, ніж у 2017 році

В Україні зростання економіки в 2018 році може бути вище запланованих 3%, за умови продовження системних реформ.

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Ми закладаємо прогноз зростання економіки в 3% ВВП, і я вважаю, що це зростання можна зробити більше, але тут потрібне прийняття низки рішень парламенту. Зростання в 3% ВВП означає, що Україна виробить на 400 млрд грн більше продукції, ніж у 2017 році. Це означає більше робочих місць, насичення ринку, більше експорту, що буде позитивно впливати на національну валюту", – стверджує прем'єр.

За його словами, зростання ВВП можна зробити і вище 5%, але для цього необхідно прийняти низку законів та на їхній основі запустити низку нових механізмів.

"Цей проект бюджету чітко пріоритезований", – підкреслив Гройсман.

Він заявив, що проект держбюджету вважає бюджетом економічного зростання. "Він більше сконцентрований, ніж бюджет 2017 року, що позитивно", – упевнений глава уряду.

Нагадаємо, що Світовий банк прогнозує зростання економіки України в 2017 році на рівні 2%, однак вважає, що цього недостатньо аби покращити рівень життя в країні.