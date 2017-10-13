Зростання ВВП наступного року може перевищити заплановані 3%, – Гройсман
Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
"Ми закладаємо прогноз зростання економіки в 3% ВВП, і я вважаю, що це зростання можна зробити більше, але тут потрібне прийняття низки рішень парламенту. Зростання в 3% ВВП означає, що Україна виробить на 400 млрд грн більше продукції, ніж у 2017 році. Це означає більше робочих місць, насичення ринку, більше експорту, що буде позитивно впливати на національну валюту", – стверджує прем'єр.
За його словами, зростання ВВП можна зробити і вище 5%, але для цього необхідно прийняти низку законів та на їхній основі запустити низку нових механізмів.
"Цей проект бюджету чітко пріоритезований", – підкреслив Гройсман.
Він заявив, що проект держбюджету вважає бюджетом економічного зростання. "Він більше сконцентрований, ніж бюджет 2017 року, що позитивно", – упевнений глава уряду.
Нагадаємо, що Світовий банк прогнозує зростання економіки України в 2017 році на рівні 2%, однак вважає, що цього недостатньо аби покращити рівень життя в країні.
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