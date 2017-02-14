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Зростання ВВП України в четвертому кварталі прискорилося до 4,7%

Валовий внутрішній продукт України в 2016 році зріс на 1,8%
Державна служба статистики оприлюднила оперативну оцінку внутрішнього валового продукту України за четвертий квартал.
Зростання ВВП України в четвертому кварталі прискорилося до 4,7% Фото: pro100news.info

Згідно з попередніми даними, в жовтні-грудні зростання ВВП становило 4,7% порівняно з аналогічним періодом 2015 року та 1,9% порівняно з третім кварталом 2016 року (з урахуванням сезонного фактора), йдеться на сайті Держстату.

Загалом валовий внутрішній продукт України в 2016 році зріс на 1,8%, заявляла наприкінці січня заступник міністра фінансів Оксана Маркарова.

Згідно з попередніми даними, в липні-вересні зростання ВВП становило 1,8% порівняно з аналогічним періодом 2015 року та 0,4% порівняно з другим кварталом 2016 року (з урахуванням сезонного фактора).

Нагадаємо, що в першому кварталі 2016 року зростання становило 0,1%, у другому - 1,4%, в третьому - 1,8%.

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14 02 2017 10:14
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