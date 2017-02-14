НОВИНИДержавна служба статистики оприлюднила оперативну оцінку внутрішнього валового продукту України за четвертий квартал.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зростання ВВП України в четвертому кварталі прискорилося до 4,7%
Валовий внутрішній продукт України в 2016 році зріс на 1,8%
Фото: pro100news.info
Згідно з попередніми даними, в жовтні-грудні зростання ВВП становило 4,7% порівняно з аналогічним періодом 2015 року та 1,9% порівняно з третім кварталом 2016 року (з урахуванням сезонного фактора), йдеться на сайті Держстату.
Загалом валовий внутрішній продукт України в 2016 році зріс на 1,8%, заявляла наприкінці січня заступник міністра фінансів Оксана Маркарова.
Згідно з попередніми даними, в липні-вересні зростання ВВП становило 1,8% порівняно з аналогічним періодом 2015 року та 0,4% порівняно з другим кварталом 2016 року (з урахуванням сезонного фактора).
Нагадаємо, що в першому кварталі 2016 року зростання становило 0,1%, у другому - 1,4%, в третьому - 1,8%.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
14 02 2017 10:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
No articles