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Зрушень у питанні миротворців найближчим часом не буде, - Єльченко

Дипломат наголосив, що миротворці повинні стояти на державному кордоні між Україною і Росією
Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявив, що в найближчій перспективі прогресу в питанні введення миротворчої місії ООН на Донбас не буде.
Зрушень у питанні миротворців найближчим часом не буде, - Єльченко Володимир Єльченко. Фото: lb.ua

"Радбез був готовий починати роботу над мандатом миротворчої операції, але Росія відкинула практично всі важливі положення і повернулася до своєї ідеї про дивну операцію, де миротворці ООН охороняли б спостерігачів ОБСЄ... Мені здається, що найближчим часом зрушень у цьому питанні не буде", - сказав Єльченко в інтерв'ю "Європейській правді".

Дипломат наголосив на незмінності української позиції в тому, що миротворці повинні стояти на державному кордоні між Україною і Росією.

"Росія цей варіант відкидає. І це - та червона лінія, яку ніхто ніколи не перейде", - сказав Єльченко.

На думку дипломата, Росія спочатку не хотіла миротворчої операції ООН на території Донбасу.

"Їм потрібне або збереження ситуації, яка є зараз, або так звана "миротворча" операція на російських умовах, яка заморозила б цей конфлікт на десятиліття", - вважає Єльченко.

Нагадаємо, що Росія раніше заявляла, що не допустить роботи миротворців ООН на всій території Донбасу, захопленої бойовиками, включаючи свій кордон.

У свою чергу адміністрація США виступає за те, щоб у разі розміщення на Сході України миротворчої місії ООН у її складі не було громадян Росії.

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