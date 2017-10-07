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Зруйнований через вибух газу будинок у Києві знесуть

Будівлі понад 70 років
Київська міськадміністрація виступила за знесення будинку на Голосіївському проспекті, 70, у якому 8 липня стався вибух з обваленням перекриття.
Зруйнований через вибух газу будинок у Києві знесуть Фото:Facebook/Оксана Блищик

"Відновлення будинку недоцільне, будинок не надається до відновлення, йому понад 70 років", - повідомив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс, інформує L.B.ua.

На ранок понеділка 24 людей із зареєстрованих у будинку 77 мешканців відселили в тимчасове житло.

Нагадаємо, 8 липня в триповерховому будинку стався вибух, будівля частково обвалилася, в результаті чого загинули дві людини, ще семеро постраждали.

Попередня причина - вибух газу.

Нагадаємо, трьохповерховий житловий будинок на проспекті Голосіївському, 70 в Києві частково обвалився в результаті вибуху газу.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що троє постраждалих від вибуху в житловому будинку Києва відмовилися від госпіталізації, одна жінка загинула.

Згодом повідомили, що на третьому поверсі будинку в Голосіївському районі столиці, де сьогодні стався вибух, рятувальники виявили під завалами тіло чоловіка.

 

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10 07 2017 12:43
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