Зруйнований через вибух газу будинок у Києві знесуть
"Відновлення будинку недоцільне, будинок не надається до відновлення, йому понад 70 років", - повідомив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс, інформує L.B.ua.
На ранок понеділка 24 людей із зареєстрованих у будинку 77 мешканців відселили в тимчасове житло.
Нагадаємо, 8 липня в триповерховому будинку стався вибух, будівля частково обвалилася, в результаті чого загинули дві людини, ще семеро постраждали.
Попередня причина - вибух газу.
Нагадаємо, трьохповерховий житловий будинок на проспекті Голосіївському, 70 в Києві частково обвалився в результаті вибуху газу.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що троє постраждалих від вибуху в житловому будинку Києва відмовилися від госпіталізації, одна жінка загинула.
Згодом повідомили, що на третьому поверсі будинку в Голосіївському районі столиці, де сьогодні стався вибух, рятувальники виявили під завалами тіло чоловіка.
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