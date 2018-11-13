Зрив зустрічі архієреями УПЦ МП - це московський сценарій, - АП

Президент ініціював зустріч в Українському домі, однак представники УПЦ МП відмовилися, обґрунтувавши це тим, що місце не підійшло

Зрив зустрічі президента України Петра Порошенка з усіма архієреями УПЦ (МП) в "Українському домі", яка мала відбутись кілька тижнів тому, це московський сценарій.

"Ще кілька тижнів тому президент України ініціював зустріч з усіма архієреями УПЦ (МП), запросивши їх до "Українського дому". Але той, хто не хоче результату, шукає причин для відмови. Так і велика частина архієреїв УПЦ (МП) почала шукати пояснення, щоб не прийти на зустріч: мовляв, місце не підходить. Ані мова ультимативних вимог, ані проведення засідання Синоду за сценарієм, вірогідно, надісланим із Москви, не здатні зірвати процес створення Української Помісної Православної Церкви. Цей процес підтримує абсолютна більшість громадян нашої держави. Тому іти проти волі власного народу – це очевидно шлях в нікуди", - повідомив прес-секретар президента Петра Порошенка Святослав Цеголко у Facebook.

Цеголко зазначив, що президент запросив владик УПЦ (МП) до діалогу, щоб вони із перших уст почули інформацію про його перемовини із Вселенським Патріархом, про угоду між Україною та Константинопольським Патріархатом і про готовність Вселенського Престолу сприяти проведенню об’єднавчого Собору.

У заяві йдеться, що президент готовий до діалогу.

"Двері "Українського дому" залишаються відкритим", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше представники УПЦ МП запросили Порошенка провести з ними зустріч 13 листопада на території Києво-Печерської Лаври. Однак потім повідомили, що президент відмовився.

У президента у свою чергу наполягали на зустрічі не на території Лаври. Так, речник УПЦ КП Євстратій Зоря опублікував заяву представників президента, які наполягали на зустрічі в "Українському домі".

Нагадаємо, в жовтні Константинопольський патріархат відновив канонічний статус предстоятелів Української автокефальної церкви та Української православної церкви Київського патріархату, а також підтвердив намір в найближчому майбутньому сприяти створенню на території України єдиної автокефальної церкви.

Російська православна церква оголосила про розрив євхаристійного спілкування з Константинополем.

Сьогодні стало відомо, що Українська православна церква Московського патріархату відмовляється долучатися до процесу створення автокефальної української православної церкви.