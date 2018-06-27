CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПротягом минулої доби, 26 червня, у зоні бойових дій на Донбасі загинув один військовий, ще двоє дістали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За добу на Донбасі загинув військовий, ще двох поранено
Упродовж поточної доби бойовики п’ять разів відкривали вогонь у бік українських військових
Фото: rudana.com.ua
Бойовики здійснили 30 обстрілів, 11 з яких - із забороненого Мінськими домовленостями озброєння, повідомляє прес-центр штабу ООС.
Нагадаємо, минулої доби російські окупаційні війська 24 рази вдалися до прицільного вогню по позиціях ООС, чотири з яких із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Поранено одного бійця ЗСУ.
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27 06 2018 08:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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