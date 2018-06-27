Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

За добу на Донбасі загинув військовий, ще двох поранено

Упродовж поточної доби бойовики п’ять разів відкривали вогонь у бік українських військових
Протягом минулої доби, 26 червня, у зоні бойових дій на Донбасі загинув один військовий, ще двоє дістали поранення.
За добу на Донбасі загинув військовий, ще двох поранено Фото: rudana.com.ua

Бойовики здійснили 30 обстрілів, 11 з яких - із забороненого Мінськими домовленостями озброєння, повідомляє прес-центр штабу ООС.

Нагадаємо, минулої доби російські окупаційні війська 24 рази вдалися до прицільного вогню по позиціях ООС, чотири з яких із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Поранено одного бійця ЗСУ.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 06 2018 08:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Французькі делікатеси: Як ветеран АТО створив равликову ферму і готує ескарго

Французькі делікатеси: Як ветеран АТО створив равликову ферму і готує ескарго

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.