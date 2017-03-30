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ЗСУ готові до перемир’я, але якщо режим не буде виконуватися, будуть вжиті заходи, - Полторак

Міністр оборони висловив сподівання на те, що на цей раз усі домовленості будуть дотримані
ЗСУ готові до перемир’я, але якщо режим не буде виконуватися, будуть вжиті відповідні адекватні заходи, щоб не допустити захоплення українських територій, нових позицій і загроз життю українських військових.
ЗСУ готові до перемир’я, але якщо режим не буде виконуватися, будуть вжиті заходи, - Полторак Фото:rbc.ua

"ЗСУ готові до пермир’я. Але я хотів би сказати, що разом із готовністю до перемир’я, якщо буде загроза нашим позиціям, нашим військовим, ми не будемо мовчати, ми будемо відстоювати свої позиції, на яких ми знаходимось, будемо захищати життя наших військових. Якщо режим припинення вогню не буде підтриманий, ми будемо приймати відповідні адекватні заходи, щоб не допустити захоплення наших територій, нових позицій і загроз життю наших військових", - заявив міністр оборони Степан Полторак під час брифінгу з міністром оборони Грузії Леваном Ізорієй, інформує "112 Україна".

Також міністр оборони висловив сподівання на те, що на цей раз усі домовленості будуть дотримані

"Сподіваюсь, в цей раз домовленості будуть дотримані, але, в першу чергу, це залежить від терористичних угрупувань і від РФ".

Нагадаємо, що у Мінську, на засіданні контактної групи домовились про розведення сил у зоні бойових дій на Донбасі з 1 квітня.

 
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