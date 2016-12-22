Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

ЗСУ погоджуються виконувати "режим тиші" на Донбасі, - штаб АТО

Українські військові готові вести вогонь у відповідь на провокації
Збройні сили України готові до виконання рішення Тристоронньої контактної групи щодо припинення вогню з півночі 24 грудня.
ЗСУ погоджуються виконувати "режим тиші" на Донбасі, - штаб АТО Фото:lb.ua

Зокрема, про це піл час брифінгу заявив речник Міністерства оборони зпитань АТО Олександр Мотузяник.

За словами полковника, Збройні сили України і загалом сили антитерористичної операції неодноразово демонстрували готовність до виконання мінських домовленостей.

"Важке озброєння було відведено, було дотримано режим припинення вогню", – зазначив Мотузяник.

"І надалі ЗСУ готові виконувати мирний план Президента. Разом з тим ми залишаємо за собою право у разі провокативних обстрілів з боку незаконних збройних формувань, які несуть загрозу військовослужбовцям ЗСУ, вести вогонь у відповідь", – наголосив полковник.

Водночас Мотузяник ще раз підкреслив, що Збройні сили України готові до виконання чергових рішень мінської групи.

Нагадаємо, що Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі провела завершальне в цьому році засідання, в ході якого сторони погодили терміни введення режиму припинення вогню на час новорічних свят.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 12 2016 15:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зураб Аласанія: Українського глядача годують шоколадками, а кашу їсти теж потрібно

Зураб Аласанія: Українського глядача годують шоколадками, а кашу їсти теж потрібно

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.