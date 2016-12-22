ЗСУ погоджуються виконувати "режим тиші" на Донбасі, - штаб АТО
Зокрема, про це піл час брифінгу заявив речник Міністерства оборони зпитань АТО Олександр Мотузяник.
За словами полковника, Збройні сили України і загалом сили антитерористичної операції неодноразово демонстрували готовність до виконання мінських домовленостей.
"Важке озброєння було відведено, було дотримано режим припинення вогню", – зазначив Мотузяник.
"І надалі ЗСУ готові виконувати мирний план Президента. Разом з тим ми залишаємо за собою право у разі провокативних обстрілів з боку незаконних збройних формувань, які несуть загрозу військовослужбовцям ЗСУ, вести вогонь у відповідь", – наголосив полковник.
Водночас Мотузяник ще раз підкреслив, що Збройні сили України готові до виконання чергових рішень мінської групи.
Нагадаємо, що Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі провела завершальне в цьому році засідання, в ході якого сторони погодили терміни введення режиму припинення вогню на час новорічних свят.
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