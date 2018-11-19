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ЗСУ не забороняли допускати капеланів УПЦ МП у військові частини

Задоволення релігійних потреб військовослужбовців "передбачає принцип рівності усіх релігій, віросповідань та релігійних організацій перед законом"
У Збройних силах України не давали розпорядження не допускати капеланів Української православної церкви Московського патріархату у військові частини.
ЗСУ не забороняли допускати капеланів УПЦ МП у військові частини Фото: dpa

"Інформація розповсюджена прес-службою даної конфесії не відповідає дійсності та являється маніпулятивною", - повідомили у відповіді на інформаційних запит в генуправлінні Морально-психологічного забезпечення ЗСУ, інформує "Українська правда".

Задоволення релігійних потреб військовослужбовців "передбачає принцип рівності усіх релігій, віросповідань та релігійних організацій перед законом", стверджують у військовому відомстві.

Для задоволення релігійних потреб особового складу не залучають капеланів, які не здійснювали заходи душпастирської опіки військовослужбовців в районі ООС (АТО), уточнили у ЗСУ.

Також в управлінні повідомили, що рішення про призначення релігійної організації, від якої здійснюватиметься відбір капелана, приймає командир військової частини, відповідно до запитів військовослужбовців, шляхом анонімного опитування.

Зазначається, що жодних інших документів про призначення капеланів у ЗСУ не існує.

Нагадаємо, в Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що Генштаб ЗСУ навесні 2018 року розпорядився не допускати її капеланів у військові частини.

 
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19 11 2018 12:29
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