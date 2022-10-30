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ЗСУ одним ударом знищили цілу артилерійську батарею окупантів

Вперше від початку війни росії проти України ЗСУ зараз знищили цілу артилерійську батарею одразу і з п'яти самохідних установок окупантів. Трапилось це днями на Луганщині.
ЗСУ одним ударом знищили цілу артилерійську батарею окупантів Фото: Генштаб ЗСУ

Про це у Telegram повідомив військовий журналіст Юрій Бутусов.

«Вперше у війні: ЗСУ знищили одразу цілу батарею з 5 САУ 152 мм Мста-С у селі Невське Луганської області. Також знищено дві вантажівки, на яких перевозили боєкомплект батареї. САУ були знищені, судячи зі щільного розташування, одночасно», – написав Юрій Бутусов. 

Він припустив, що це було влучання ракетами американських РСЗВ М142 HIMARS. 

«Ця безпрецедентна подія відбулась нещодавно, під час  українського наступу у Луганській області. російське командування розгорнуло оборону навколо Невського, але українські війська розгромили росіян. Вагомим фактором успіху стала контрбатарейна боротьба», – зазначив Юрій Бутусов.

Раніше повідомлялось, що В Україні створили безпілотник, який може коригувати HIMARS.

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30 10 2022 10:43
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